21 şubat kutlama mesajları

BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99.YILI Bayburt’un Kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla gönderilen mesajlar

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMUHRBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99’UNCU YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA GÖNDERDİĞİ TELGRAF ŞU ŞEKİLDEDİR:

“BAYBURT İLİMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜNDE VATANDAŞLARIMIZA TEBRİKLERİMİZİ İLETİYORUM.

İSTİKLAL MÜCADELESİ, VATANI CANLARINDAN ÜSTÜN TUTAN, KAHRAMANLIKLARIYLA TARİHE MAL OLAN TÜM ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN EMSALSİZ FEDAKÂRLIKLARI, AZİZ MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIĞINA VE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞI SAYESİNDE ZAFERLE NETİCELENMİŞTİR.

BÖYLE KUTLU BİR ANLAYIŞLA, KADİM MEDENİYETİMİZİN MİRASI ÜZERİNE KURULAN CUMHURİYETİMİZİ KAZANIMLARIYLA KORUMAK, YAŞATMAK VE MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKARMAK, YENİ BAŞARILARLA DAHA DA GÜÇLENDİRMEK SURETİYLE GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN BÜYÜK BİR AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.

BU İNANÇLA, İSTİKLAL SAVAŞIMIZIN BÜTÜN KAHRAMANLARINI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM.

BAYBURT’UN BU GURUR GÜNÜNÜ TEKRAR KUTLUYOR, TÜM VATANDAŞLARIMIZI EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM.”



BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM



BAŞBAKAN SAYIN BİNALİ YILDIRIM’IN BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99’UNCU YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NA GÖNDERDİĞİ TELGRAF ŞU ŞEKİLDEDİR:

“21 ŞUBAT BAYBURT’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BAYBURTLU VATANDAŞLARIMIZIN BU ŞANLI GÜNLERİNİ TEBRİK EDİYORUM.

TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE ESARET ALTINDA YAŞAMAMIŞ OLAN AZİZ MİLLETİMİZ, İŞGAL ALTINDAKİ VATAN TOPRAKLARINI CANI PAHASINA KORUMUŞ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNDEN ASLA ÖDÜN VERMEMİŞTİR.

İNANIYORUM Kİ GEÇEN YÜZYILIN BAŞINDA İSTİKLAL MÜCADELESİNİ ZAFERLE TAÇLANDIRAN KAHRAMAN MİLLETİMİZ, BUGÜN DE BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE KASTEDEN MİHRAKLARA KARŞI EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE MUKADDES TOPRAKLARINA İLELEBET SAHİP ÇIKACAK, AYDINLIK YARINLARA KAVUŞACAKTIR.

BU KUTLU GÜN VESİLESİYLE VATANIN HER BİR KARIŞ TOPRAĞI İÇİN CANINI FEDA EDEN AZİZ ŞEHİTLERİMİZE CENAB-I HAK’TAN RAHMET DİLİYOR, GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYOR, ŞAHSINIZDA TÜM VATANDAŞLARIMIZA SEVGİ, SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNUYORUM.”





MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL

16 Temmuz 1916 yılında düşman işgali ile gelen büyük acılara ve zulme boyun eğmeyen kahraman Bayburt halkı, 21 Şubat 1918'de tüm cihana bir kez daha toprağını ve bayrağını kimseye teslim etmeyeceğini kanıtlamıştır. Atalarımızın 99 yıl önce yazdığı destansı mücadelenin yıldönümünü tüm Bayburtlular olarak gurur, minnet ve şükran duyguları içinde bir bayram havasında yeniden yaşıyoruz. Bayburt, gönlünde vatan aşkı olan, ülkesi için çalışan ve ülke menfaatlerini her zaman üstte tutan yiğit insanların şehridir. Rabbimden, milletimizin bir kez daha böyle bir sınavla karşı karşıya kalmamasını temenni ederken, direniş ve şahlanışın en güzel örneğini vererek, Bayburt’umuzu tekrar vatan yapmak için canını feda eden, başta dönemin Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin 21 Şubat Kurtuluş Gününü kutluyorum.





BAYBURT VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU

"Aziz milletimizin şehit kanlarıyla suladığı vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü buruk bir sevinçle yâd ediyoruz. Bundan 99 yıl önce Cihan Harbi sırasında topraklarımızı işgal eden Rus Orduları ve onların işbirlikçisi Ermeni çeteleri Anadolu’nun kadim şehri Bayburt’umuzda yaptıkları vahşetle dimağların tutulduğu manzaralara sebebiyet vermişlerdir. Toplu halde yakılan insanlarımız, evladının hayatı bahis konusu edilen analarımız, namusu uğruna canlarına kıyan genç kızlarımız ve daha nice evlatlarımız, kardeşlerimiz, babalarımız bu zulüm sırasında canlarını kaybetmiştir. Bu zilleti bertaraf etmek üzere başlatılan mücadele Bayburt’umuzun 21 Şubat 1918’de Ermeni çetelerinden temizlenmesiyle perçinlenerek tüm yurtta devam etmiştir. Milletimizin gerek bu yıllarda gerekse de şu anda zulmün ve terörün her türlüsüne karşı vermiş olduğu mücadele takdire şayandır. Bu vesileyle hem geçmişte hem de bugün aziz vatan toprakları ve Türk Milleti’nin bekası uğrunda can veren şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımla yâd ediyor. Yüce Allah’tan, devletimize ve milletimize böylesine vahşet dolu günleri bir daha göstermemesi dileklerimle tüm halkımızın kurtuluş gününü kutluyorum."



BAYBURT BELEDİYE BAŞKANI METE MEMİŞ



Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 21 Şubat 1918’de Bayburt’un vefakâr ve sabırlı insanlarının bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen şehirlerine ve vatanlarına sahip çıkma adına mücadelelerini sürdürerek başarıya ulaştıklarını belirten Başkan Memiş şunları ifade etti:

‘’Aziz milletimiz şanlı tarihi boyunca vatanına, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlanmış; onlara yönelen her türlü tehdidi varını yoğunu ortaya koyarak bertaraf etmeyi vazife bilmiştir. Milli mücadele yıllarında tüm yurtta yakılan kurtuluş meşalesi 21 Şubat 1918’de Bayburt’umuzu da aydınlatmış, Allah’ın izniyle aziz ecdadımız ve kahraman ordumuz bütünleşerek şehrimizi düşman işgalinden kurtarmıştır.

Bu kahraman ecdadın torunları olarak bizlere düşende, onların canlarından aziz bilip şehadet şerbetini içerek bize emanet ettikleri bu cennet vatanı, aynı bilinçle yarınlara taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır.

Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin 21 Şubat Kurtuluş gününü tebrik ediyor, başta bu kutlu mücadelenin isimsiz kahramanları olmak üzere bu aziz vatan için seve seve şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.”



BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SELÇUK COŞKUN

Bu topraklarda yaşanan katliam ve emperyalist işgalin bertaraf edilerek topraklarımızda al bayrağın mavi göklerle yeniden buluşmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçti. 21 Şubat Bayburtluların Kurtuluş Mücadelesi’nde destan yazarak milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği gündür.

Bize miras bırakılan bu aziz vatanın bekası ve selameti için bugünün önemini idrak etmek zorundayız. 15 Temmuz hain darbe girişimini önleyen aziz milletimiz 99 yıl önceki gibi büyük bir zafer kazandı. 99 yıl önce yokluk, biçarelik, açlık, içerisindeki millet, kahramanca destanlar yazmış, topraklarını kanları, canları pahasına, canları pahasına yeniden vatan yapma mücadelesi vererek, hürriyetimizi bizlere armağan etmişlerdir.

Bir asır sonra “Yeni Türkiye” kuruluyor. Bu Yeni Türkiye’yi kabullenemeyenler iyi bilsinler ki; bu kutlu yükseliş kaçınılmazdır. Dışarıda hain planlar yapanlar ve içerideki işbirlikçilerinin, bu topraklarda bizleri yok saymaya güçleri yetmeyecektir. Dünya tarihinin en karanlık döneminde, milletimizin çektiği ıstırapların en yakın şahidi olan Bayburt ve Bayburtlular, gösterdikleri azim, katlandıkları çile ve verdikleri mücadele ile adeta bir milletin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Kurtuluş Mücadelesi’ne de örnek olmuşlardır.

Bu vesile ile Bayburt Üniversitesi camiası olarak Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.