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21 ŞUBAT KONVOYU ŞEHRİMİZE ULAŞTI

21 Şubat Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'dan hareket eden 4 otobüslük konvoy şehrimize ulaştı.

21 ŞUBAT KONVOYU ŞEHRİMİZE ULAŞTI
19 Şubat 2020 Çarşamba 15:48

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı'nın 21 Şubat Konvoyu'nu Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli karşılayarak hemşehrilerimizle tek tek kucaklaşarak hoş geldin dedi.

Karşılamanın ardından hemşehrilerimiz, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

İstanbul'dan gelen hemşehrilerimizi makamında ağırlayan Belediye Başkanımız bir süre onlarla sohbet etti.

21 Şubat heyecanını Bayburt'ta yaşamak için İstanbul'dan gelen heyette Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av. İsrafil Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetim kurulu üyeleri ile hemşehrilerimiz yer aldı.

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