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21 ŞUBAT KONVOYU BAYBURT’TA

Dernek ve Vakfın organize ettiği, 21 Şubat kutlamaları için hemşerilerimiz İstanbul’dan geldiler.

21 ŞUBAT KONVOYU BAYBURT’TA
19 Şubat 2020 Çarşamba 12:16

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının organize ettiği İstanbul’dan Bayburt’a , 21 Şubat kutlamaları için Hemşerilerimiz Bayburt’a ulaştılar.

21 Şubat’ta Bayburt’ta kutlanacak olan Bayburt’un Kurtuluş törenleri için ,Hemşerilerimiz 4 otobüsle İstanbul’dan Bayburt’a  geldi.

İstanbul Bahçelievler,Silivri,Bağcılar ve Kaynarcadan yola çıkan hemşerilerimiz Bayburt’taki törenlere katılım sağlamak için geldiler.

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