21 ŞUBAT KONVOYU BAYBURT’TA

Dernek ve Vakfın organize ettiği, 21 Şubat kutlamaları için hemşerilerimiz İstanbul’dan geldiler.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının organize ettiği İstanbul’dan Bayburt’a , 21 Şubat kutlamaları için Hemşerilerimiz Bayburt’a ulaştılar. 21 Şubat’ta Bayburt’ta kutlanacak olan Bayburt’un Kurtuluş törenleri için ,Hemşerilerimiz 4 otobüsle İstanbul’dan Bayburt’a geldi. İstanbul Bahçelievler,Silivri,Bağcılar ve Kaynarcadan yola çıkan hemşerilerimiz Bayburt’taki törenlere katılım sağlamak için geldiler.