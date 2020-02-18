21 ŞUBAT HEYECANI SERGİYLE BAŞLADI

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü etkinlikleri Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’ndeki “Dünden Bugüne Bayburt “ konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile start aldı.

Oldukça yoğun ilgi gösterilen serginin açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle önce bir resim sergisi, ardından bir sinevizyon gösterimiz var. Bu sergideki fotoğrafların büyük bir kısmı geçmiş dönemlerde arşivlenmiş fakat bir kısmı kaybolmuş tekrar toparlamaya çalıştık. Büyük bir kısmı da 21 Şubat Kurtuluş Bayramı programlarından elde edilen fotoğraflar. Bu vesile ile burada göreceğimiz fotoğraflarla geçmişi de yâd etmiş olacağız. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bayburt Belediyesi arşivinde yer alan Bayburt’un eski fotoğrafları ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğraflar ile yöresel ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışını Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Kızılay Derneği Bayburt Şube Başkanı Hümeyra Çelik beraber yaptılar.

Açılışın ardından sergiyi büyük bir ilgiyle gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar nostaljik anlar yaşarken sergide yer alan fotoğraflarla ilgili Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından bilgilendirildiler.

Serginin gezilmesinin ardından Aile Yaşam Merkezi Konferans salonundaki 21 Şubat konulu sinevizyon gösterisine geçildi. Sinevizyon gösterisini de büyük bir ilgiyle izleyen katılımcılar duygu dolu anlar yaşadılar.

Program etkinlikler sonunda Bayburt’un yöresel tatlarının yer aldığı ikramla sona erdi.

Etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, MHP Bayburt Kadın Kolları Başkanı Tülay İpek Stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



