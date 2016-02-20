21 Şubat Heyecanı Başladı

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl dönümü etkinlikleri şehrimizin tarihi yapılarından Taşhan’daki Ulusal Ölçekli Sergi ve Ermeni mezalimi konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile start aldı.

Yerel ve ulusal ölçekte birçok sanatçının eserleri ile Belediyemiz arşivinde yer alan Bayburt2taki ermeni mezalimini gösteren fotoğrafların sergilendiği etkinliğin açılışını Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi birlikte yaptılar.

Açılışın ardından sergideki eserleri ilgiyle inceleyen protokol üyeleri eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra Taşhan’dan ayrıldı. Taşhanda Saklı Hayalim isimli Ulusal Ölçekli Resim Ve Ermeni Mezalimi konulu fotoğraf sergisi 20- 25 Şubat tarihleri arasında resim fotoğraf meraklıları için kaplarını açık tutacak.



















