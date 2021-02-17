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21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluş Programı belirlendi

21 Şubat Bayburt’un düşman İşgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümü programı belirlendi.

21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluş Programı belirlendi
17 Şubat 2021 Çarşamba 15:30

Bayburt’un düşman İşgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümü programı belirlendi.

21 ŞUBAT PAZAR

Saat 10.00  –  Atatürk Anıtına Çelenk Koyulması (Saray Bahçesi)

Saat 10.15 – Kurtuluş Töreni (Saray Bahçesi Atatürk Anıtı)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

– Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci tarafından yapılması

– Bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemine uygun şiir okunması

– “Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmalarının ödüllerinin verilmesi.

– Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret

– Miralay Sabri Beyin Kabrini Ziyaret

– Yukarı Kırzi Köyünde Bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtını Ziyaret

Saat 20.00  –  Bayburt Kalesi’nden Havai Fişek Gösterisi Yapılması

Not: Bayburt Belediyesi tarafından günün anlam ve önemine uygun sosyal medya üzerinden çeşitli etkinliklerin yapılması.

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