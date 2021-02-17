21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluş Programı belirlendi

21 Şubat Bayburt’un düşman İşgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümü programı belirlendi.
Bayburt’un düşman İşgalinden kurtuluşunun 103’ncü yıldönümü programı belirlendi.
21 ŞUBAT PAZAR
Saat 10.00 – Atatürk Anıtına Çelenk Koyulması (Saray Bahçesi)
Saat 10.15 – Kurtuluş Töreni (Saray Bahçesi Atatürk Anıtı)
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
– Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci tarafından yapılması
– Bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemine uygun şiir okunması
– “Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon yarışmalarının ödüllerinin verilmesi.
– Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret
– Miralay Sabri Beyin Kabrini Ziyaret
– Yukarı Kırzi Köyünde Bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtını Ziyaret
Saat 20.00 – Bayburt Kalesi’nden Havai Fişek Gösterisi Yapılması
Not: Bayburt Belediyesi tarafından günün anlam ve önemine uygun sosyal medya üzerinden çeşitli etkinliklerin yapılması.