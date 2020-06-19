 ﻿
Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi
AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

2020 BAYBURT TOKİ 2+1 VE 3+1 KURA SONUÇLARI.

TOKİ Bayburt 2+1 3+1 kura çekimi gerçekleştirildi. .

2020 BAYBURT TOKİ 2+1 VE 3+1 KURA SONUÇLARI.
19 Haziran 2020 Cuma 12:53

TOKİ tarafından Bayburt merkezde yapılacak olan 300 konutluk Sosyal Konut Projesinin kuraları canlı yayında çekildi ve şanslı isimler belli oldu.

2+1 daireler için hak sahibi olan  isimler:

Mevlüt Güler

Ayvaz Çelik

Emine Karakaşoğlu

Bahar Şimşek

Kubilay Bilgin

Aziz Memiş

Abdurrahman Şimşek

Barış Özkan

Uğur Akpınar

Baki Memiş

Gülsüm Cengiz

İrfani Görer

Erdoğan Fazla

Zahir Aktürk

Mikail Akkuş

Kerim Alp

Saime Saka

Tuncay Mustafa Karadağ

Sıdık Erol

H.Osman Çınar

Zeynep Karabulutoğlu

Salim Kelleci

İsmet Karabulut

Dilek Çakır

Nihat Türkoğlu

Nazan Yıldırım

Havva Serdaroğlu

Hava Haşlak

Mustafa Soydaş

Hacer Baştürk

Ali Dağıstan

Ebrişim Ayday

Osman Birgül

Semiye Oltulu

Songül Kacır

Gülhan Katırcı

Resul Koç

Pamuk Erkul

Selma Temel

Nezafet Temel

Hacı Polat

Süleyman Göktaş

Gülten Çikot

Ceylan Banu Bayraktar

Habil Bayram

Yasin Şahin

Yalçın Yenitürk

Köksal Kurt

Memnune Girgin

Meryem Kılıçoğlu

Telat Börek

İsa Demirbaş

İsa Akkuş

Hüseyin Oğul

Cemal Kahraman

Ensar Saka

Memnume Yazıcı

Arzu Alan

Kamuran Kör

Emre Olgun

Şaban Memiş

Mahiye Kocatürk

Elbeyi Asan

Mehmet Kosdik

Turgut Mercimek

Ayla Şimşek

Lütfullah Erdemir,

Recep Karadağ

Hatice Memiş

Naci Ata

Efsal Bayrak

Hifsi Saka

Nevzat Demir

Özcan Irmak

Sahure Orbeyi

Canser Aşut

Esma Fidan

Uğur Kuran

Murat Kıroğlu

Ayhan Kocabaş

İsrafil Altıntaşoğlu

Ahmet Yıldızoğlu

Hasan Taş

Süleyman Akdoğan

Aşuka Altundaş

Salim Akcan

Yurdagül Çağ

Köksal Kurt

MusaTaştan

Gülzade Bayram

Mehmet Ali Kurt

İbrahim İlik

Sevim Kolcu

Köksal Akbulut

Gökhan Kahrıman

Ramazan Tüysüz

Erhan Özer

Aydın Ayyıldız

Rabiye Türk

Mustafa Yazoğlu

Sebamaddin Haşlak

Cemil Emre

Coşkun Eryılmaz

Hüseyin Yalvaç

Şükran Ziypak

Nizamettin Çınar

İsmet Yıldız

Mustafa Camadan

Ömer Cengiz

Mebruha Kocatürk

Ahmet Çolak

Uğur Bayram

Yusuf Aktürk

Medine Kızılaslanoğlu

Müzeyyen Yıldırım

H.Hamit Terzi

Alaaddin Ateş

Halime Kostik

Talip Bayram

İskender Köseoğlu

Sevilay Keskin

Murat Durmuş

Nebi Has

Hatice Tutuş

Mustafa Tosun

Kübra Karadeniz

Serdihan Zurnacı

Cemal Demir

Abdurrahman Pala

Oğuz Toksöz

Ahmet Öztürkoğlu

Şeref Kocabaş

Asım Yıldırım

Esra Özkaya

Barış Yaşaroğlu

Fatma Durmuş

Derya Kuyruk

Ayşe Güler

Davut Gül

Fatma Çandır

Rıfat Abdullahoğlu

Sevinç Gürbüz

Sami Terzi

Kamber Turgut

Abdulaziz Yüceoğlu

Kenan Osmanoğlu

Hümeyra Boncuk

Şengül Karaman

Murat Çaphan

Özcan Zengin

Hilal Koçyiğit

Hasan Korkmaz

Nahide Akdoğan

Nebahat Çikot

Bilal Çakal

Nurullah Irmak

Cihangir Aydemir

Sedat Çiftçi

Zeliha Aktürk

İlknur Şahin

Nusref Kumsal

Jale Şeker

Tuncay Uluhan

Yakup Şen

Kadir Akdeniz

Raife Köroğlu

Mehmet Sargut

Şaziver Arslan

Ömer Aktürk

Mustafa Güçer

İslam Ata

Nurhayat Köse

Mehmet Temel

Abdurrahman Söylemez

Seyfullah Yazıcıoğlu

Gülsen Bilgin Kantar

Avni Lüleci

Cengizhan Cengiz

Zemzem Kalaycı

Özlem Türkoğlu

Cevdet Fazla

Ayşe Şimşek

Selvi Karagöz

Mehmet Ali Emre

İlhami Akdoğan

Nadide Aktaş

Muhammet Yıldız

Aysel Özkaya

Güler Tan

Muhat Hatun

Nuren Kostik

Abdulkadir Özer

Nurattin Ulusoy

Adem Kostik

Aslan Özer

Ramazan Türk

Hasan Tatlı

Seyfettin Oğuz

Erol Bayhan

Ayşe Çakal

Cengiz Toksöz

Hülya Kıroğlu

Demat Göreli

Mihraç Anzerli

Aydın Sarıhan

Yaşar Topçu

Zekariya Karadeniz

Yakup Şeker

Telli Keleş

Güllü Yıldırım

3+1 daireler için hak sahibi olan  isimler:

Mustafa Ata

Rüştü Altuntaş

Halit Memiş

Arif Lüleci

Nizam Kılıç

Kadir Bilen

Rahim Okur

Hükmü Çağlayan

Nail Fidan

Semih Uçar

Atilla Şahin

Helim Cengiz

Nevzat Şah Karaoğlu

Gökhan Akpulat

Rıfat Feddahoğlu

Ayşe Adıbeş

Sultan Atayeter

Yavuz Kurt

Muzaffer Ayaz

Songül Toksöz

Kamber Kayaoğlu

Nebiye Oruç

Talha Keskin

Yosman Göleli

Abdullah Okumuş

Atıf Orhan

Metin Tali

Volkan Aydın

Samude Özbek

Selami Bayrakçeken

Murat Kıraç

Vehbi Uçar

Fatime Birinci

Recai Güder

Fatih Yıldırım

Oya Kurt

Emine Karaaslan

Volkan Çoruh

Kübra Sarıkaya

Figen Haşlak

Sultan Çakmak

Şaban Altun

Zeynep Memiş

Metin Kacır

Tamer Gülsever

Selami Köksal

Ensar Memiş

Eyüp Keleş

Adil Demirhan

Emine Kıroğlu

Abamüslim Akpulat

Seyit Devalioğlu

Necla Ateş

Lokman Daşhan

Ünal Akgün

Edip Akdağ

Hacı Mehmet Karatay

Soydan Dursun

Süleyman Başkurt

Önder Bayrakçeken

Gürbüz Özen

Fehmi Şentürk

Gökmen Vardar

Fahrettin Fazlıoğlu

Fatih Kocaağa

Bilal Çelik

Hatice Burak

Pınar Batmaz

Mahmut Ünsür

Ebubekir Kıraç

Yaşar Zozuk

Tugay Develi

Fahri Açıkgöz

Hüsnü Eraslan

Saniye Kacır

Niyazi Kardeş

Bekir Yıldızoğlu

Caner Saka

Seyfi Yıldırım

Şeyda Gençer

Hasan Kazel

Aytekin Tokay

Aydın Doğan

Ayşenur Daştan Yıldırım

Ahmet Sayar

Halit Durak

Semra Sağut

Fazil Önül

Ayfer Bilgin

Ali Batmaz

İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.