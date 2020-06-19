2020 BAYBURT TOKİ 2+1 VE 3+1 KURA SONUÇLARI.

TOKİ Bayburt 2+1 3+1 kura çekimi gerçekleştirildi.
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TOKİ tarafından Bayburt merkezde yapılacak olan 300 konutluk Sosyal Konut Projesinin kuraları canlı yayında çekildi ve şanslı isimler belli oldu.
2+1 daireler için hak sahibi olan isimler:
Mevlüt Güler
Ayvaz Çelik
Emine Karakaşoğlu
Bahar Şimşek
Kubilay Bilgin
Aziz Memiş
Abdurrahman Şimşek
Barış Özkan
Uğur Akpınar
Baki Memiş
Gülsüm Cengiz
İrfani Görer
Erdoğan Fazla
Zahir Aktürk
Mikail Akkuş
Kerim Alp
Saime Saka
Tuncay Mustafa Karadağ
Sıdık Erol
H.Osman Çınar
Zeynep Karabulutoğlu
Salim Kelleci
İsmet Karabulut
Dilek Çakır
Nihat Türkoğlu
Nazan Yıldırım
Havva Serdaroğlu
Hava Haşlak
Mustafa Soydaş
Hacer Baştürk
Ali Dağıstan
Ebrişim Ayday
Osman Birgül
Semiye Oltulu
Songül Kacır
Gülhan Katırcı
Resul Koç
Pamuk Erkul
Selma Temel
Nezafet Temel
Hacı Polat
Süleyman Göktaş
Gülten Çikot
Ceylan Banu Bayraktar
Habil Bayram
Yasin Şahin
Yalçın Yenitürk
Köksal Kurt
Memnune Girgin
Meryem Kılıçoğlu
Telat Börek
İsa Demirbaş
İsa Akkuş
Hüseyin Oğul
Cemal Kahraman
Ensar Saka
Memnume Yazıcı
Arzu Alan
Kamuran Kör
Emre Olgun
Şaban Memiş
Mahiye Kocatürk
Elbeyi Asan
Mehmet Kosdik
Turgut Mercimek
Ayla Şimşek
Lütfullah Erdemir,
Recep Karadağ
Hatice Memiş
Naci Ata
Efsal Bayrak
Hifsi Saka
Nevzat Demir
Özcan Irmak
Sahure Orbeyi
Canser Aşut
Esma Fidan
Uğur Kuran
Murat Kıroğlu
Ayhan Kocabaş
İsrafil Altıntaşoğlu
Ahmet Yıldızoğlu
Hasan Taş
Süleyman Akdoğan
Aşuka Altundaş
Salim Akcan
Yurdagül Çağ
Köksal Kurt
MusaTaştan
Gülzade Bayram
Mehmet Ali Kurt
İbrahim İlik
Sevim Kolcu
Köksal Akbulut
Gökhan Kahrıman
Ramazan Tüysüz
Erhan Özer
Aydın Ayyıldız
Rabiye Türk
Mustafa Yazoğlu
Sebamaddin Haşlak
Cemil Emre
Coşkun Eryılmaz
Hüseyin Yalvaç
Şükran Ziypak
Nizamettin Çınar
İsmet Yıldız
Mustafa Camadan
Ömer Cengiz
Mebruha Kocatürk
Ahmet Çolak
Uğur Bayram
Yusuf Aktürk
Medine Kızılaslanoğlu
Müzeyyen Yıldırım
H.Hamit Terzi
Alaaddin Ateş
Halime Kostik
Talip Bayram
İskender Köseoğlu
Sevilay Keskin
Murat Durmuş
Nebi Has
Hatice Tutuş
Mustafa Tosun
Kübra Karadeniz
Serdihan Zurnacı
Cemal Demir
Abdurrahman Pala
Oğuz Toksöz
Ahmet Öztürkoğlu
Şeref Kocabaş
Asım Yıldırım
Esra Özkaya
Barış Yaşaroğlu
Fatma Durmuş
Derya Kuyruk
Ayşe Güler
Davut Gül
Fatma Çandır
Rıfat Abdullahoğlu
Sevinç Gürbüz
Sami Terzi
Kamber Turgut
Abdulaziz Yüceoğlu
Kenan Osmanoğlu
Hümeyra Boncuk
Şengül Karaman
Murat Çaphan
Özcan Zengin
Hilal Koçyiğit
Hasan Korkmaz
Nahide Akdoğan
Nebahat Çikot
Bilal Çakal
Nurullah Irmak
Cihangir Aydemir
Sedat Çiftçi
Zeliha Aktürk
İlknur Şahin
Nusref Kumsal
Jale Şeker
Tuncay Uluhan
Yakup Şen
Kadir Akdeniz
Raife Köroğlu
Mehmet Sargut
Şaziver Arslan
Ömer Aktürk
Mustafa Güçer
İslam Ata
Nurhayat Köse
Mehmet Temel
Abdurrahman Söylemez
Seyfullah Yazıcıoğlu
Gülsen Bilgin Kantar
Avni Lüleci
Cengizhan Cengiz
Zemzem Kalaycı
Özlem Türkoğlu
Cevdet Fazla
Ayşe Şimşek
Selvi Karagöz
Mehmet Ali Emre
İlhami Akdoğan
Nadide Aktaş
Muhammet Yıldız
Aysel Özkaya
Güler Tan
Muhat Hatun
Nuren Kostik
Abdulkadir Özer
Nurattin Ulusoy
Adem Kostik
Aslan Özer
Ramazan Türk
Hasan Tatlı
Seyfettin Oğuz
Erol Bayhan
Ayşe Çakal
Cengiz Toksöz
Hülya Kıroğlu
Demat Göreli
Mihraç Anzerli
Aydın Sarıhan
Yaşar Topçu
Zekariya Karadeniz
Yakup Şeker
Telli Keleş
Güllü Yıldırım
3+1 daireler için hak sahibi olan isimler:
Mustafa Ata
Rüştü Altuntaş
Halit Memiş
Arif Lüleci
Nizam Kılıç
Kadir Bilen
Rahim Okur
Hükmü Çağlayan
Nail Fidan
Semih Uçar
Atilla Şahin
Helim Cengiz
Nevzat Şah Karaoğlu
Gökhan Akpulat
Rıfat Feddahoğlu
Ayşe Adıbeş
Sultan Atayeter
Yavuz Kurt
Muzaffer Ayaz
Songül Toksöz
Kamber Kayaoğlu
Nebiye Oruç
Talha Keskin
Yosman Göleli
Abdullah Okumuş
Atıf Orhan
Metin Tali
Volkan Aydın
Samude Özbek
Selami Bayrakçeken
Murat Kıraç
Vehbi Uçar
Fatime Birinci
Recai Güder
Fatih Yıldırım
Oya Kurt
Emine Karaaslan
Volkan Çoruh
Kübra Sarıkaya
Figen Haşlak
Sultan Çakmak
Şaban Altun
Zeynep Memiş
Metin Kacır
Tamer Gülsever
Selami Köksal
Ensar Memiş
Eyüp Keleş
Adil Demirhan
Emine Kıroğlu
Abamüslim Akpulat
Seyit Devalioğlu
Necla Ateş
Lokman Daşhan
Ünal Akgün
Edip Akdağ
Hacı Mehmet Karatay
Soydan Dursun
Süleyman Başkurt
Önder Bayrakçeken
Gürbüz Özen
Fehmi Şentürk
Gökmen Vardar
Fahrettin Fazlıoğlu
Fatih Kocaağa
Bilal Çelik
Hatice Burak
Pınar Batmaz
Mahmut Ünsür
Ebubekir Kıraç
Yaşar Zozuk
Tugay Develi
Fahri Açıkgöz
Hüsnü Eraslan
Saniye Kacır
Niyazi Kardeş
Bekir Yıldızoğlu
Caner Saka
Seyfi Yıldırım
Şeyda Gençer
Hasan Kazel
Aytekin Tokay
Aydın Doğan
Ayşenur Daştan Yıldırım
Ahmet Sayar
Halit Durak
Semra Sağut
Fazil Önül
Ayfer Bilgin
Ali Batmaz
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