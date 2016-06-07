2019'da TSK'nın bir numarası olacak isim!

Orgeneral Yaşar Güler’in Jandarma Genel Komutanlığı’na atanması ve terörle mücadele operasyonlarında aktif rol alması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ağustos ayı başında toplanacak Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) heyecanını yaşamaya başladı. Üç yıldır Genelkurmay 2. Başkanlığı görevinde bulunan Orgeneral Yaşar Güler’in Jandarma Genel Komutanlığı’na atanması ve terörle mücadele operasyonlarında aktif rol alması bekleniyor.

YAŞ, kritik görevlerde devir teslimlere sahne olacak. Aynı zamanda, alınacak kararlar yakın geleceğin komuta kademesini de şekillendirecek. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, rütbesinde 4 yıllık süreyi tamamlayarak emekli olacak. Yerine Orgeneral Güler’in atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orgeneral Güler’in YAŞ’ta Jandarma Genel Komutanlığı’na atanmasının ardından, 2017’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2019’da Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükselmesi öngörülüyor.

Habertürk'ün haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geçen yıl atanan Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde ilk yılını tamamlayan Orgeneral Abidin Ünal’ın bir yıl daha görev süreleri bulunuyor. Geçen yıl YAŞ üyeliğine atanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk emekliliğini talep etmezse bu görevi bir yıl daha sürdürecek.

Oramiral Bülent Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 2013 yılında atanmıştı. Bostanoğlu’nun görev süresi geçen yıl, 1 yıl süreyle uzatılmıştı. TSK Personel Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişiklik, Bostanoğlu’nun görev süresinin yaş haddine yani 2018’e kadar uzatılmasına imkân tanıyor. Bu yöndeki bir kararı Genelkurmay Başkanı’nın teklifiyle hükümetin vermesi ve Cumhurbaşkanı’nın onaylaması gerekiyor. Aksi halde Oramiral Bostanoğlu 30 Ağustos itibariyle emekliye ayrılacak. Bu durumda Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yükselecek.