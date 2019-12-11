2018 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI

Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü M. Abdullah KAHVECİ tarafından yapılan açıklamada; Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün, Bayburt ilinde örneklem yöntemiyle 101 işyerini ziyaret ederek, İlin İşgücü Piyasası Analizini yaptığı bildirildi. Yapılan Çalışma neticesinde Bayburt İlinde İşgücü Piyasasının fotoğrafı çekilmiş oldu.

Yapılan açıklama da Bayburt ilinin 2018 yılı İşgücü Piyasası Analizinin özetle şu şekilde olduğu bildirildi. Piyasanın önde gelen faaliyetleri, Toptan ve Perakende Ticaret, İnşaat ve İmalat sektörlerindedir. Bayburt genelinde 10+ istihdamlı işyerlerinin %3’ünde açık iş oranı %1,4 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör %1,2 ile Konaklama ve yiyecek hizmet faaliyetleri sektörü olarak ortaya çıkmıştır. İşverenler, açık işlerde % 25 oranında cinsiyet belirtmezken, % 75 oranında ise cinsiyet tercihinde bulunmuştur. İşverenlerin % 75’i cinsiyet bazlı tercihlerinde erkek eleman tercihi belirtmiştir.

Yapılan çalışmada, İŞKUR’a kayıtlı kadın işsiz sayısındaki değişim dikkat çekmektedir. İŞKUR faaliyetleri ve kadınların işgücü piyasasına girme isteği, İŞKUR’un sunmuş olduğu hizmetlerin hem nitelik hem de nicelik olarak iyileştirmesi ve kadınların işgücü piyasasında var olma isteği gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. 2011 yılında Bayburt’ta 1.372 kayıtlı işsiz kadın bulunmakta iken, bu sayı 2018 yılında 2011 yılına göre yaklaşık olarak yüzde 45,7’lik artışla 1.999’a yükselmiştir.

Özel sektör İşverenleri tarafından oldukça rağbet gösterilen işbaşı eğitim programlarından, 2018 yılında 199 programdan 510 kişiye faydalanmıştır. Katılımcıların yüzde 49,2’si kadınlardan, yüzde 50,8’i ise erkeklerden oluşmaktadır. İşbaşı eğitim programının temel gayesi; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak, bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

2018 yılında İŞKUR tarafından 32 Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiş, bu kurslardan toplamda 580 katılımcı faydalanmıştır. Katılımcıların 528’i kadınlardan oluşmaktadır. Mesleki eğitim kursları; yeni bir meslek kazandırılması veya var olan mesleki becerilerin geliştirilmesi suretiyle bireylerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya yönelik programlardır.

Bayburt ilinde işletmelerin yüzde 12’si e-ticaret yapmaktadır. e-ticaret yapmayan işletmelerin büyük bir çoğunluğu neden olarak Üretilen ürün/hizmetlerin e-ticarete uygun olamamasını göstermiştir. Yine 10+ çalışanı olan işletmelerin yüzde 18,2’si gelecek bir yıl içinde yatırım planlamakta iken, bu oran Türkiye genelinde yüzde 9,3 olarak gerçekleşmiştir. İlave yatırım planlamasının %18,2 gibi bir oranda olması istihdamı artıracak unsurlardan bir olarak görülmektedir.

Türkiye genelinde İŞKUR hizmetlerinden faydalanma oranı yüzde 45,2 seviyesindedir. Bayburt ilinde bulunan 10+ istihdamlı işletmelerin yüzde 58,6’sı İŞKUR hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu oran Bayburt ili için Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. İşverenler, İŞKUR’un işletmeleri en fazla sigorta ve prim desteği yönüyle desteklemelerini istemektedir. İşverenler %58,6’sı bu yönde tercih belirtmiştir. Ayrıca İldeki 10+ istihdamlı işletmeler için toplam çalışan sayısı 2 bin 355 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet bağlamında ele alındığında ise 1.850 erkek çalışan ve 505 kadın çalışan istihdamdadır.

Son olarak yapılan bu çalışmalar çok daha detaylı olarak kitap haline getirilerek, ilgili Kurum Kuruluşlara dağıtılacak ve internet ortamında da İŞKUR’ un resmi sitesinde yayımlanacaktır.