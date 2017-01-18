2017’NİN İLK İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bayburt’ta, 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu toplantı öncesinde yaptığı konuşmada toplantının 2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı olduğunu ve ülkemiz, milletimiz açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğunu ifade etti. İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının yıl içerisinde belirli aralıklarla dört kez tekrarlandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, “İlimizle ilgili yapılacak olan yatırımların değerlendirilmesi ve bu yatırımlar hakkında ilgili birimlerimizin yapacakları değerlendirmelerin gözden geçirilmesi için bir araya geliyoruz. Bu toplantılarımızı bir yıl içerisinde 3 ayda bir olmak üzere toplamda 4 kez yapıyoruz. 3 ayda bir yatırımların ne aşamaya geldiğini gözden geçirerek varsa aksaklıklar bunlar hakkında değerlendirmelerimizi yapıp yılsonu itibariyle yatırım hedeflerimize ulaşabilmemiz açısından bu toplantılarımız önemli. ” diye konuştu.İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İsrafil Erdoğan ise yatırımcı il ve bölge kuruluşları ve mahalli idare kuruluşlarından alınan verilerin değerlendirmesinde 2016 yılsonu itibariyle Bayburt’ta 157’si yatırımcı il ve bölge kuruluşları tarafından, 260’ı da mahalli idare kuruluşları tarafından olmak üzere toplam 417 proje yürütüldüğünü bildirdi. Yürütülen toplam 417 projenin, proje bedelleri toplamının 1 milyar 513 milyon 701 bin 783 Türk Lirası olduğunu aktaran İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İsrafil Erdoğan, “Yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından ilimizde yürütülen 157 projenin 131’i merkez ilçede, 19’u Aydıntepe İlçesi’nde, 17’si ise Demirözü ilçemizde uygulanmıştır. Bu projelerin proje bedelleri toplamı 1 milyar 392 milyon 103 bin 559 Türk Lirası, önceki yıllar harcamalar toplamı 460 milyon 914 bin 544 Türk Lirası, 2016 yılı yatırımı 264 Milyon 121 bin 474 Türk Lirası, 2016 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar 170 milyon 829 bin 16 Türk Lirası olup, yüzde 102 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve belediyelerimizin yürütmekte oldukları 260 projenin, proje bedelleri toplamı 121 milyon 598 bin 324 Türk Lirası, önceki yıllar harcamalar toplamı 19 milyon 875 bin 367 Türk Lirası, 2016 yılı yatırımı 55 Milyon 872 bin 372 Türk Lirası, yıl sonuna kadar yapılan harcama 36 milyon 425 bin 770 Türk lirası olup, yüzde 65,19 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.” dedi.Yatırımcı bölge ve il kuruluşu amirlerinin yapımı devam eden projeler hakkında yaptıkları sunumlarının ardından sona eren toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve diğer ilgililer katıldı. ​