2016 YILININ SON KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın 4’üncüsü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve kamu kurumlarının bölge teşkilatı yöneticileri katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu toplantı açılışında yaptığı konuşmada koordinasyon kurulu toplantılarının bir yıl içerisinde üç aylık aralıklarla 4 kez yapıldığını belirterek, “Bu toplantılar genel anlamda kurumlar arasında ve içerisinde yapılan yatırımların takibinde ne gibi sıkıntılar mevcut ilgili birim amirlerinin de görüşleriyle burada bunların toplu olarak görüşülmesi ve var olan sıkıntıların paylaşılması adına yaptığımız toplantılardır.” dedi.

Koordinasyon kurulu toplantılarının hem bölgesel hem de il ölçeğinde kamu kurumlarının bir araya geldiği ve doğrudan fikir alışverişinde bulunulduğu toplantılar olması nedeniyle kendileri açısından önemli olduğunu kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, “Onun için hedeflediğimiz başarıya ulaşma noktasında burada paylaşacağımız hususların takibinin kurum amirleri tarafından hızlı bir şekilde yapılmasıyla 2016 yıl sonu itibariyle planlamış olduğumuz çalışmaları tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle burada yapacağımız toplantı kurumlar arasında yapılacak hizmetlere engel teşkil eden problemlerin çözümüne de hizmet edecektir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından toplantının gündem maddelerine geçildi. İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Müdürü İsrafil Erdoğan Bayburt’ta yatırımcı bölge,il kuruluşları ve mahalli idare kuruluşları tarafından toplam 433 proje yürütüldüğünü ifade ederek, proje toplam bedellerinin ise 1 milyar 544 milyon 752 bin 389 Türk Lirası olduğunu bildirdi.

Yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından Bayburt’ta yürütülen 188 projeden 164’ünün Merkez ilçede uygulandığını bildiren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü İsrafil Erdoğan, 7 projenin Aydıntepe’de 17 projenin ise Demirözü’nde uygulandığını söyledi.

İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Müdürü İsrafil Erdoğan 188 proje bedelinin 1 milyar 427 milyon 471 bin 657 Türk Lirası olduğunu aktararak, önceki yıllar harcama toplamının 470 milyon 519 bin 420 Türk Lirası olduğunu ve 2016 yılı yatırımının 183 milyon 573 bin 406 Türk Lirası olduğunu belirtti. Dönem sonuna kadar yapılan nakdi harcama tutarının 143 milyon 113 bin 361 Türk Lirası olduğunu da sözlerine ekleyen İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Erdoğan, yüzde 78 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Bayburt, Aydıntepe, Demirözü ve 2 belde belediyesi tarafından yürütülen proje bedellerinin 117 milyon 280 bin 933 Türk Lirası olduğu kaydedilerek, önceki yıllar harcama toplamının 7 milyon 624 bin 92 Türk Lirası olduğu, 2016 yılı yatırımının ise 42 milyon 184 bin 745 Türk Lirası bilgisi verildi. Dönem sonuna kadar yapılacak nakdi harcamanın da 20 milyon 817 bin 224 Türk Lirası olduğu ve yüzde 49,30 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

