2016 Yılının İlk Katı Atık Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 2016 yılının ilk olağan meclis toplantısı yapıldı.

2016 Yılının İlk Katı Atık Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 2016 yılının ilk olağan meclis toplantısı Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane İlçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla Gümüşhane’nin Özkürtün Beldesinde yapıldı. Bayburt Belediye Başkanı Memiş’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Özkürtün Belediye Başkanı Aynur Zorlu Kaya tarafından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve katılımcılara plaket takdim edildi.  Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 2016 yılının bir sonraki toplantısını Kasım ayında gerçekleştirecek.
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