2016 YILI III. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

2016 yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ustaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ’NÜN isteği doğrultusunda hareket eden çeşitli rütbedeki kişilerin o rütbeleri hak etmediğini, onların vatan haini olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir olayla karşı karşıya gelmiştir. Yunanlar bile bu ülkeyi işgal ettiğinde Meclisimizi bombalamadılar. Gözü dönmüş bu cani sürüsü bir meczubun peşine takılarak maalesef ülkemizi ciddi bir şekilde tehdit edip esir almaya kalktılar. Lakin Allah’a şükürler olsun bu millet; devletiyle, milletiyle demokrasisine, ülkesine, vatanına ve geleceğine sahip çıktı. İnşallah ülkemiz böyle bir rezaleti ve kahpeliği bir daha yaşamaz."Olayın ilk vuku bulduğu andan itibaren kendisinin de belediye başkanı ve diğer ilgililerle birlikte koordine olarak Bayburt'ta böyle bir şeye zerre kadar da olsa tevessül etmeye niyeti olanların engellenmesi adına çalışma yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Güzel bir koordine ile iş birliği içerisinde başta jandarma, emniyet ve tüm birim temsilcilerimiz olmak üzere gerekli tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.Türk halkının gözü dönmüş bu canilerin emellerine ulaşmaması için kahramanca mücadele ettiğini de ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, "Kahramanca tankların ve silahların karşısında dimdik duran genciyle, yaşlısıyla vatandaşlarımızdan şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunlar gerçekten 'demokrasi şehidi' olarak tarihe geçtiler. Yüzlerce yaralımız var. Onlar o fedakârlığı yapmasa, bugün ülkemizin ne durumda olacağını tahmin etmek bile istemiyorum, istemiyoruz. Bu yaralılara Rabbim acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından önceki dönemin değerlendirilmesi yapılarak yatırımlar ve sosyo-ekonomik gelişmeler incelendi.2016 yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2016 Yılında Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları ile Mahalli İdarelerin Bayburt'ta yürüttükleri toplam proje sayısının dört yüz 39 olduğu ve bu projelerin proje bedelleri toplamının 1 milyar 977 milyon 222 bin 580 Türk Lirası, önceki yıllar harcamalar toplamının ise 933 milyon 850 bin 700 Türk Lirası olduğu bildirildi.Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşları tarafından Bayburt'ta 2016 yılı içerisinde toplam 194 proje üzerinde çalışma yapıldığı belirtilerek, bu projelerin 168’inin merkezde, 8’inin Aydıntepe'de, 18’inin de Demirözü ilçesinde uygulanmakta olduğu kaydedildi.2016 yılında Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarının Bayburt'ta yürüttükleri 194 projenin toplam bedelinin de 1milyar 882 milyon 3 bin 590 Türk Lirası olduğu aktarıldı.Bu projelerin 2016 yılı yatırım tutarlarının 740 milyon 846 bin 290 Türk Lirası olduğu ve Temmuz 2016 itibariyle 152 bin 925 Türk Lirası harcanarak yüzde 20,7 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığı ifade edildi..İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile 3 ilçe ve 2 Belde Belediyesinin 2016 yılında yürütmekte olduğu toplam proje sayısı 227 olduğu belirtilerek:Bu projelerin proje bedelleri toplamı 95 milyon 218 bin 990 Türk Lirası, önceki yıllar harcamalar toplamının ise 11 milyon 094 bin 450 Türk Lirası, 2016 yılı yatırımı 39 milyon 114 bin 690 Türk Lirası olduğu yapılan nakdi harcamanın 8 milyon 431 bin 640 Türk Lirası, nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 21,43 olduğu kaydedildi.Daha sonra İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yatırımcı kurumların çalışmaları hakkında bilgi vermeleri ve soruların cevaplandırılması ile sona erdi.