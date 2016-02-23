2016 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU SÜRECİ
2016 engelli kamu personeli seçme sınavı (ekpss) başvuru süreci nasıl olacak,nasıl başvurulacak,Aile sosyal politikalar müdürlüğü açıkladı
GENEL BİLGİ
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.
Başvurular 23 Şubat-09 Mart 2016 tarihleri arasında alınacaktır.
Kuraya başvuracak adayların başvuruları 03-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında alınacaktır.
2012 ÖMSS ve 2014 EKPSS sınavlarına başvurup kaydı alınan adaylar için TEKRAR Ön Kabul Ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden kayıtlarını YENİLEYECEKTİR.
İlk defa sınava girecek adaylar ve 2012 ÖMSS ve 2014 EKPSS sınavlarına girip ENGEL DURUMU DEĞİŞEN ADAYLAR İÇİN ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ DÜZENLENECEKTİR.
2012 ÖMSS ve 2014EKPSS yıllarında sınava başvurup eğitim durumu değişen adaylar, ÖSYM başvuru merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun alınmış %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALIŞABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. “ÇALIŞAMAZ” ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaya hatırlatılacaktır.
Sınav başvuru sürecinde geçerli süreli raporların başvurusu kabul edilecektir.
65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS’ye başvurusu kabul edilmeyecektir.
EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından(lise),yükseköğretim, önlisans veya lisans mezunu programlarından herhangi birisinden mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.
Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır.
İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmiş, sınav başvuru süreci ile ilgili sıkıntı yaşayan adayları ÖSYM çağrı merkezine(444 67 96) yönlendirelim.
Bilindiği üzere 2012 ÖMSS ve 2014 EKPSS yıllarında yapılan sınavlarda ulaşım problemi yaşayan engelli adayların taşınması konusunda İl Müdürlüklerimiz koordinatörlüğünde çalışma yapılmıştır. 24 Nisan 2016 tarihinde yapılacak EKPSS için engelli adayların sınav merkezine taşınması konusunda planlamanın yapılması amacıyla; sınav merkezine taşınma konusunda yardım talep eden adayların iletişim bilgilerinin kaydının alınması gerekmektedir.