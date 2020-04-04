20 yaş altına sokağa çıkma yasağı .

Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi..

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığını bildirdi. Buna göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaç gün olduğu araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. İlk olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Şimdi ise 1 Ocak 2000'den sonra doğanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? 2000 doğumlu sokağa çıkma yasağı ne zamana kadar? İşte ayrıntılar..

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenler, kabahatlar kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 TL ceza uygulanıyor.