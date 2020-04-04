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20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.

20 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
04 Nisan 2020 Cumartesi 13:57

"20 YAŞ ALTINDAKİLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerini kullandı.

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