2 okul, 5 dernek, 1 vakıf kapatıldı

Bayburt 'ta da FETÖ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 okul, 2 sendika şubesi, 5 dernek, ve 1 vakfın kapatıldığı bildirildi.

2 okul, 5 dernek, 1 vakıf kapatıldı
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Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu  ifadelere yer verildi: "2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi Kapsamında mal varlıkları, alacak ve hakları, belge ve evrakı Hazineye ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılan ve ilimizde faaliyet gösteren 2 okulun, 1 vakfın, 5 dernek ile 2 sendika şubesinin tespit işlemleri ortak çalışma ile yapılmış ve tutanağa bağlanarak mühürlenmiştir."
 
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