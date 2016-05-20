19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bayburt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik Yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanında devam eden program Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin konmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu.Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, “Milletler için bazı dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktaları milletler için öyle bir sınavdır” ki, varlığımızın devam etmesi ve tarihin dozlu sayfalarında bir hatıra olarak kalmakla gitmek arasında gidip geliştir. Tercih milletindir, milleti harekete geçirecek olanda bu milletin bağrından çıkacak olan büyük liderlerdir. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi milli mücadele yazarı Halide Edip Adıvar, “ Türk Milletinin ateşle imtihanıdır.” Türk milletinin bağrından çıkan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bu tarihi dönüm noktasında bu milletin var oluş kavgasını başlamıştır. Bu gün bu topraklardaki var oluşumuz bu kutsal mücadelenin neticesidir. Milli mücadele başladığı 19 Mayıs tarihinin yine büyük önder tarafından geçlere bayram olarak hediye edilmesi onun sizlere verdiği en büyük göstergesidir. O büyük mücadelelerle kurduğu koruma ve yüceltme görevini sizlere vermiştir. Bu kutlu gün bu milletin bağımsızlığına vatanına verdiği kıymetin bir nişanesi olarak tarihin şerefli sayfalarından yerini almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle kurtuluş savaşı mücadelesini başlatan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyle destekleyen Aziz Türk milletini ve vatanı uğruna hayatını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyor, ruhunuz şad olsun diyorum.” Dedi.Bir öğrenci tarafından günün anısına Vali Yusuf Odabaş’a çiçek takdiminin ardından halkoyunları gösterisi, müzik dinletisi ve sportif gösteriler yapıldı.