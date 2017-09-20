19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

19 Eylül Gaziler Günü Bayburt’ta düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlama etkinliklerine Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kutlamalar Bayburt Ortaokulu bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Şehit Aileleri Dayanışma Derneği adına günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Gazi Selami Köksal, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşallik ve Gazilik unvanlarının verildiği 19 Eylül’ün “Gaziler Günü” olarak kutlandığını söyledi. Türk Milleti’nin tarih boyunca hür ve bağımsız yaşadığını ifade eden Gazi Köksal, “Türk Milleti işgal ve esareti kabul etmeyen asil ve büyük bir millettir. Üç kıtada at koşturup kılıç sallayarak zaferden zafere koşan, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, Akdeniz’i bir Türk gölü haline getiren bir ecdadın torunları olarak İstiklal Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta ve vatanın her karış toprağında namusunu, vatanını ve bayrağını aziz bilip kahramanca savaşan ecdadın gözü pek torunlarıyız. Hep vatan, hep vatan dedik. Asla pişmanlık duymadık ve pişman değiliz. Uğrunda savaştığımız devletimiz bizleri unvanların en asili ve en şereflisi ile onurlandırdı. Biz Gaziler de ulusal bir değer olmanın onuru ve gururunu yaşamaktayız.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan İkmal Üsteğmen Mehmet Gümüş ise Çanakkale Muharebelerinde Türk Milleti’nin 57 bin 263 evladını şehit verdiğini ve Türk Milleti’nin Çanakkale savaşlarında Cumhuriyete yıkılmaz bir temel inşa ettiğini söyledi. Türk Milleti’nin destanlarına her gün yenilerini eklediğini aktaran Üsteğmen Gümüş, “Kahraman Türk Askeri, Jandarma ve Polisin her ferdi ülkesi için gerektiğinde canını seve seve feda etmektedir. Hain terör saldırıları karşısında da azmi ve cesaretinden hiç bir şey kaybetmeden kutsal kabul ettiği görevini kararlılıkla yerine getirmektedir. Mukaddes vatanda toprakları için canlarını seve seve feda eden sarsılmaz inançları ve eşsiz cesaretleriyle Yüce Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, vatanımızı, milletimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü koruyan Aziz Şehit ve Gazilerimiz dünyada eşi benzeri bulunmayan destanlar yazmıştır. Bizlerde bu onurlu mertebenin adayları olarak gerektiğinde atalarımızın bıraktığı yerden yeni destanlar yazmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.​