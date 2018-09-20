Gaziler Günü kutlamaları Şehit Osman Tepesi’nde bulunan Bayburt Şehitliği’ne çelenklerin sunulmasıyla başladı. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali Ali Hamza Pehlivan ile kutlama törenlerine katılanlar Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Vali Pehlivan derneğe gelişinde Dernek Başkanı Selami Köksal ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından beraberindeki heyetle dernek merkezine geçen Vali Pehlivan girişte oluşturulan “Şehitler Köşesi”ni inceledi.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti. Vali Pehlivan, “Sizlerin şahsında bütün kahraman gazilerimizin, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyen ve bu anlayışla yola düşen, gerektiğinde canını feda etmeyi de göze alan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Hayatta olanlara sizlerin şahsında ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve afiyetler temenni ediyorum. İyi ki varsınız. Ülke olarak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde güçlü bir şekilde ayakta duruyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. Bundan sonra da inşallah yeni yetişen nesiller de sizleri örnek alacak, vatan için çok çalışacak; 15 Temmuz’da olduğu gibi nöbet sırası geldiğinde yollara düşüp vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı savunmak adına canlarını vermeyi göze alacaktır. Burada sizin duruşunuz, şehit ailelerimiz ile gazilerimizin varlığı bizler için en büyük güven kaynağıdır. Bugün vesilesiyle bizi birbirimize kenetleyen milli ve manevi hasletlerin daha da güçlenerek yarınlara taşınmasını temenni ediyorum. Bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Bir süre şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Vali Pehlivan, dernek Başkanı Köksal’dan dernek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları Bayburt Öğretmen Evi’nde Vali Pehlivan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemekle sona erdi.

Törenlere Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa Belediye Başkan Vekili Nevzat Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İL Emniyet Müdürü Sezayi Er, İL Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil İbrahim Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.