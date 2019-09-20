Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi Günün ilk etkinliğinde Şehit Osman Tepesi’ndeki Yüzbaşı Şehit Agah Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Vali Epcim beraberindeki heyet, Bayburtlu iç güvenlik şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu temsili mezarlara karanfiller bıraktı.

Program daha sonra Bayburt Öğretmenevinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kıbrıs gazileri için düzenlenen Milli Mücadele Madalya ve Tevdi töreni ile devam etti. Tevdi töreni Kura-ı Kerim okunmasının ardından, Bayburt'ta ikamet eden Kıbrıs Barış Harekâtına katılan 81 kahraman gaziden Merhum Halit Kaymakoğlu’nun eşi Perihan Kaymakoğlu’na, Merhum Ferit Yılmaz’ı eşi Yadigar Yılmaz’a, Hikmet Çelebi ve Ömer Doğan’a Vali Cüneyt Epcim tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Kutlama etkinliklerine Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Dikeri Belediye Başkan Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Vali Yardımcıları Remzi Demir Halit Benek, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rektörü Prof. Dr. Metin Uçurum, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.