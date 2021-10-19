"19 Ekim Muhtarlar Günü" İlçesinde Düzenlenen Törenle Kutlandı

"19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle ilçemizde program düzenlendi. İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen program Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Demirözü Muhtarlar Derneği Başkanı Beşpınar Köyü Muhtarı Yener AKTAN, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

BAYBURTGÜNDEM- İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç çelenk sunma törenin ardından Dernek Başkanı Yener Aktan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Makamda kısa bir süre muhtarlarla sohbet ettikten sonra Muhtarlar derneği başkanı Yener Aktan ve beraberindeki heyete çiçek takdim etti.

İlçe Kaymakamımız Sayın Betül Büyükkılıç yaptığı konuşmada :

“Ülkemizdeki köy ve mahalle muhtarlarının işlem kalitesinin yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik, modern bir anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Bu vesileyle, görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.