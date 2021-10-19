banner520

"19 Ekim Muhtarlar Günü" İlçesinde Düzenlenen Törenle Kutlandı

"19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle ilçemizde program düzenlendi. İlçe Hükümet Konağı önünde düzenlenen program Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Demirözü Muhtarlar Derneği Başkanı Beşpınar Köyü Muhtarı Yener AKTAN, beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"19 Ekim Muhtarlar Günü" İlçesinde Düzenlenen Törenle Kutlandı
19 Ekim 2021 Salı 15:27
banner547

BAYBURTGÜNDEM- İlçe Kaymakamı Betül Büyükkılıç  çelenk sunma törenin ardından Dernek Başkanı Yener Aktan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Makamda kısa bir süre muhtarlarla sohbet ettikten sonra Muhtarlar derneği başkanı Yener Aktan ve beraberindeki heyete çiçek takdim etti.

İlçe Kaymakamımız Sayın Betül Büyükkılıç yaptığı konuşmada :

“Ülkemizdeki köy ve mahalle muhtarlarının işlem kalitesinin yükseltilmesi ve devletle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, aslında sadece muhtarlarımıza değil, vatandaşımıza götürülen hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik, modern bir anlayışı da bünyesinde barındırmaktadır. Bu vesileyle, görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Önceki Haber
Sonraki Haber
"19 Ekim Muhtarlar Günü" İlçesinde Düzenlenen Törenle Kutlandı
SÜRMENELİ’DEN BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ’YE ZİYARET
SÜRMENELİ’DEN BAŞKANIMIZ PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
MUHTARLAR GÜNÜ BAYBURT’TA KUTLANDI
MUHTARLAR GÜNÜ BAYBURT’TA KUTLANDI
0
ATAYETER’E YENİ EVİ TESLİM EDİLDİ
ATAYETER’E YENİ EVİ TESLİM EDİLDİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.