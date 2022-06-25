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19. Akdeniz Oyunlarının Açılış Töreninde Türk Bayrağımızı Dünya Şampiyonu Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Busenaz Sürmeneli Taşıyacak

Cezayir’in Oran (Vahran) kentinde 25 Haziran – 6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları’nda Türk Bayrağımızı Olimpiyat Şampiyonu ve aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Busenaz Sürmeneli taşıyacak.

19. Akdeniz Oyunlarının Açılış Töreninde Türk Bayrağımızı Dünya Şampiyonu Bayburt Üniversitesi Öğrencisi Busenaz Sürmeneli Taşıyacak
25 Haziran 2022 Cumartesi 10:34

BAYBURTGÜNDEM-  321 sporcudan meydana gelen Team Türkiye kadromuzun ülkemizi temsil edeceği Akdeniz oyunlarında sporcularımız 24 spor dalının tümünde yarışacak. Akdeniz oyunları tarihi boyunca başarı tablosunun ilk sıralarında yer alan Türkiye, deneyimli ve geniş kadrosu ile katılım sağlayacak.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Akdeniz Oyunları tarihinde 29 ülke arasında 4. sırada bulunan, en başarılı ülkeler arasında yer almayı hedefleyen Team Türkiye kadromuza başarılar dileyerek, oyunların açılışında şanlı bayrağımızı Bayburt Üniversitesi öğrencisi Busenaz Sürmeneli'nin taşıyacak olmasından duyduğu gururu ve memnuniyeti ifade etti.

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