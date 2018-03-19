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18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANDI
19 Mart 2018 Pazartesi 16:25

İmarettepe Şehitliği’nde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören Vali Pehlivan ile ilgili protokol üyelerinin şehitliğe çelenk sunmalarıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın mesajının okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği ile Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların arından Vali Pehlivan Şehitlik Defterini imzaladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı mesajında Vali Pehlivan şu ifadelere yer verdi: “Vatan, millet, devlet, bayrak, din, istiklal, istikbal…

Hasılı bütün mukaddesatımız uğruna ardına bakmadan yollara düşen, canını feda edip yeni nesillerin filizlenmesi için kanını vatan toprağına adeta can suyu olarak akıtan Aziz Şehitlerimiz; sizleri millet olarak şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin onurla kutladığımız 103. Yıldönümü’ne tekabül eden Şehitler Günü vesilesiyle bir kere daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

O zor günlerde verdiğiniz cansiperane mücadeleler sonunda bu vatan topraklarını bize emanet bıraktınız. Gözünüz arkada kalmasın! Zira sizin torunlarınız bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkıyor, dün olduğu gibi bugün de gözünü kırpmadan göğsünü düşmana siper ediyor, vatanını ‘Ya şehit olurum ya da gazi.’ anlayışıyla savunuyor, rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımız yıldızı ve hilali ile şafaklar gibi dalgalanmaya devam ediyor ve dünya durdukça da dalgalanmaya devam edecektir.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.”

Tören protokol mensuplarının şehit mezarlarına karanfil bırakmalarının ardından sona erdi.

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