18-24 MART YAŞLILAR HAFTASI

Evlerimiz; Yaşlılarımızla BEREKETLİ, Yaşlılarımızla GÜZEL, Yaşlılarımızla NEŞELİ……. Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri 'YAŞLILAR HAFTASI' olarak kutlanmaktadır.

Bir ömrün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların, yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde bakım talep etme hakları vardır. Amacımız yaşlılarımızın aile ortamında ve aile bireylerinden kopmadan sıcak bir yuvada yaşamlarını devam ettirmeleridir. Ancak ailelerinden ve çocuklarından bu hizmeti çeşitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet Devletimiz tarafından verilmektedir.



Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hedefimiz insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını, değişen toplum yapısı içinde ve bilimin ışığında profesyonelce hizmet alanlarına taşıyarak yaşlı vatandaşlarımıza götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaktır. Bu amaçla 2013 yılında açılan Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde 57 yaşlımıza çağın standartlarına uyhun hizmet verilmektedir. Bu vesileyle Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini İlimize kazandıran hayırsever işadamımız Fahrettin EVSEN’i bir kez daha anmak ve kendisine Allahtan hayırlı ve uzun ömürler dilemek öncelikli görevimizdir.

Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak devletimizin öncelikli görevleri arasındadır.

Yaşlılarımızı bir gün bir hafta değil, bir ömür boyu hatırlamak dileği ile tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Hayrettin PALA

Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü