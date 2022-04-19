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1500 ADET MEYVE 1000 ADET GÜL FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

Hayırseverler Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ve Muhammet Ali Küpelioğlu tarafından Belediyemize bağışlanan meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

1500 ADET MEYVE 1000 ADET GÜL FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU
19 Nisan 2022 Salı 17:14

BAYBURTGÜNDEM- İçerisinde elma, kiraz, şeftali, dut ve cevizin yer aldığı 1500 adet meyve fidanı ile 1000 adet gül fidanının Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Hayırseverler Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ile Muhammet Ali Küpelioğlu ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimiz tarafından dikimleri gerçekleştirildi.

Belediyemize ait Saklı Cennet Tatil Köyü mevkinde gerçekleştirilen fidan dikiminden sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci “Bugün burada hayırsever vatandaşlarımız Alparslan Oğuzhan Küpelioğlu ve Muhammet Ali Küpelioğlu tarafından belediyemize bağışlanan 1500 adet meyve fidanı ile 1000 adet gül fidanını toprakla buluşturduk.

Bizim Bayburt Belediyesi olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesi yeşille iç içe bir Bayburt. Yeşilin her tonunu şehrimizde görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek inşallah gelecek nesillere modern kent kimliğine kavuşmuş yemyeşil bir Bayburt bırakacağız.”ifadelerini kullandı.

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