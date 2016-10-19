15 TEMMUZ’UN SEMBOL İSİMLERİ O GECEYİ ANLATTI

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı verdikleri mücadeleyle akıllara kazınan sembol isimler Mehmet Köse, Şerife Boz ve Abdullah İrgin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’- ‘İçimizdeki Kahramanlar’ konulu söyleşideyaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karşı verdikleri mücadeleyle akıllara kazınan sembol isimler Mehmet Köse, Şerife Boz ve Abdullah İrgin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Konuşuyor’- ‘İçimizdeki Kahramanlar’ konulu söyleşideyaşadıklarını anlattı.

Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hakkı’nın yaptığı program vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Vali İsmail Ustaoğlu programın açılışında yaptığı konuşmada salonu dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, “Tıpkı 15 Temmuz akşamında sokaklarda olduğunuz gibi şimdi de burada olmanız beni ziyadesiyle mutlu etti ve aynı zamanda gururlandırdı.” dedi.

Darbe girişimin yaşandığı akşam Şair Zihni Kültür Merkezi’nde Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla düzenlenen bir programa katıldığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu o gece yaşananları şu ifadelerle özetledi: “ O akşam biz yine buradaydık. Dede Korkut Şölenleri dolayısıyla düzenlenen bir organizasyon vardı. Bu salondan çıktıktan hemen sonra televizyondan Boğaz Köprüsü’nün tanklar tarafından kapatıldığını ve darbe girişiminde bulunulduğunu öğrendik. Kısa bir süre içerisinde gerekli birimlerimizle koordinasyonu sağlayarak derhal harekete geçip, ailemizle helalleşerek hükümet konağının yolunu tuttuk.” diye konuştu.

















