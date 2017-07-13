'15 Temmuz' şiirlerle ölümsüzleşti

58 şiire yer verilen ‘15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi’ adlı kitapta Bayburtlu Zeynep Çubukçu Ünalan'ın da şiiri yer aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin anlatıldığı şiirler, TÜZDEV’in hayata geçirdiği ‘15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi’ kitabıyla ölümsüzleşti. 58 şiire yer verilen kitapta Bayburtlu Zeynep Çubukçu Ünalan'ın da şiiri yer aldı. Geliri şehit ailelerine bağışlanacak kitapta şiirleriyle yer alan şairler, özel tanıtım toplantısında bir araya gelerek, kendi şiirlerini seslendirdi.

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dâhi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Opr. Dr. Kemal Tekden’in derlediği kitapta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önsözü de yer aldı. Geliri şehit ailelerine bağışlanacak ‘15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi’ kitabında yer alan şairler, 4 Temmuz Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi. Şairlerin kendi şiirlerini seslendirdiği toplantıda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsözü de okundu.

Bu milletin özündeki asil duruş ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaptaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin kurtuluşunun sadece ve sadece milletle birlik olarak gerçekleşebileceğini idrak ettiğimiz o gece, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. 15 Temmuz ne kadar küllenirse küllensin, ne kadar üzeri örtülmeye çalışılırsa çalışılsın, bu milletin özünde var olan o asil duruşun yaşamaya devam ettiğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin bir daha 15 Temmuz gibi felaketlere uğramaması için hep birlikte iki şeye aynı anda sahip çıkmak mecburiyetinde olduğumuzu gördük: Birincisi; inancımıza tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze, ikincisi de ülkesiyle birlikte dünyanın her köşesindeki mağdurlara, mazlumlara…”

1400 şiir arasından 58’i seçildi

Toplantıda konuşan TÜZDEV Genel Başkanı Kemal Tekden, 1400 şiir arasından derlenen 58 şiirden oluşan ‘15 Temmuz Diriliş Şiirleri Güldestesi’kitabını, 15 Temmuz şehitleri anısına ithaf ettiklerini belirtti.

Kutlu Ölüm/Zeynep Çubukçu Ünalan Kitaba 'Kutlu Ölüm' şiiriyle katkı yapan Zeynep Çubukçu Ünalan 1969 Bayburt doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Bayburt’ta, lisans eğitimini Erzurumda aldı. Sınıf öğretmeni olarak atandı. 2007-2012 yılları arasında Fransa'nın Lyon bölgesinde Türkçe ve Türk Kültür Dersleri öğretmeni olarak görev yaptı. 2016'da Türkiye'ye dönen Ünalan, öğretmenlik görevine devam ediyor. Kendisini 'hayata şiirin penceresinden bakma şansına sahip olanlardan biri' olarak tanımlayan Ünalan, mesleki gözlemlerinden yola çıkarak çocuklara da şiirler yazmaya başladı. Evli ve iki çocuk annesi.

