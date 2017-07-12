15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİD OKUTULDU

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız için Yakutiye Camii’nde mevlit okutuldu.

Bayburt İl Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında öğlen namazı öncesinde düzenlenen mevlid programına, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlid programında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Program sonrası Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.​