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15 Temmuz Şehitler Sergisi Açıldı

Bayburt Belediyesi organizasyonunda 15 temmuz Şehitleri anısına düzenlenen serginin açılışı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, 22. ve 23 Dönem Bayburt Milletvekili ve Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi tarafından açıldı.

15 Temmuz Şehitler Sergisi Açıldı
15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:05

14 İlden 40 Sanatçının Eserleri Sergileniyor

23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri etkinlikleri kapsamında açılan sergide İstanbul, Ankara,  Erzurum, Sivas, Erzincan, Kars, Ağrı, Muş,  Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Eskişehir, Yalova ve Bayburt’tan 40 sanatçının eserleri görücüye çıktı.  Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi ilgiyle gezerken eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Tarihi Taşhan’da misafirlerini ağırlamayı bekleyen Sergi 25 Temmuz Salı gününe kadar kapılarını açık tutacak.
Etiketler; #15 Temmuz Şehitler Sergisi
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