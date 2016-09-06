15 Temmuz Şehitler Parkı Açılıyor

Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin katkılarıyla baştan aşağı yenilenen eski adıyla Yeni Şehir Parkı yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı 6 Eylül Salı günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle hizmete sunulacak.

“Çok kıymetli Maliye Bakanımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmesi sonucu 7 Haziran seçimlerinin hemen arefesinde Bayburt Şehir Parkı’nın yanında Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla Bayburt’umuza kazandırdığı 7 milyon TL maliyetli 15 Temmuz Şehitler Parkı tamamlandı ve 6 Eylül’de gerçekleştireceğimiz açılış töreniyle Bayburtlu kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir. İnşallah bu park vatandaşlarımıza hizmet etmenin yanında, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı durmak adına hakka yürüyen şehitlerimizi de her zaman aklımızda tutmamıza vesile olacak. Bayburt’umuza hayırlı olsun.”











7 milyon TL’ye mal olan parkın ismi 15 Temmuzda gerçekleşen hain darbe girişimine engel olmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek meydanlara indiklerinde şehit düşen vatandaşların hatırasını Bayburt’ta da yaşatmak 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirilmişti.Yapımı tamamlanan parkla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş şunları ifade etti: