15 TEMMUZ İMAM HATİP’TEN EMNİYETE ZİYARET…

Bayburt 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu, idareci öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup Bayburt Emniyet Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Cumartesi günü İstanbul-Beşiktaş stadı önünde gerçekleşen terör saldırısı sonrası 44 vatan evladı şehit düşmüş ve 155 vatandaşımız da yaralanmıştı. Yaşanan bu elim hadiseden sonra öğrencilerin polis teşkilatımıza yaptığı dayanışma ve birliktelik ziyareti duygusal anların yaşanmasına vesile oldu.



Bayburt İl emniyet müdürü Sezayi ER’i makamında ziyaret eden grup, ülkemizin son yıllarda yaşadığı terör saldırıları karşısında güvenlik güçlerimizin göstermiş oldukları üstün başarı ve performanstan dolayı kendilerine teşekkürlerini sunarak dualarında asker ve polislerimizi unutmadıklarını ifade ettiler. Öğrencileri makamında kabul eden ER, memnuniyetini ifade ettikten sonra kendilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Ülkemizin daha da büyümesini, gelişmesini isteyen herkesin çok okuması gerktiğini, bilgili, kültürlü ve donanımlı bir şekilde eğitim kurumlarını tamamlamasını ifade ettikten sonra tüm insanlığa karşı (hainler hariç) sevgi, şefkat ve saygıyla yaklaşmamız hususunu hatırlattı. Okul müdürü Ali AKTAŞ ise; kısa bir söre önce şehrimizdeki yeni görevine başlayan emniyet müdürümüze ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletmekle birlikte; tüm emniyet teşkilatımıza, ülkemizin küresel şer odaklarına karşı verdiği başarılı, onurlu ve kararlı mücadelesi ve mücahedesi için şükranlarımızı arz ediyoruz. Millet olarak şehitlerimize vefa borcumuz var, onların hak olan davasını ilelebet sürdüreceğiz. Bu hissiyat ile çocuklarımızı yetiştiriyor ve yarınlara hazırlıyoruz.

Biz inanıyoruz ki batı(ı)l güçlere hizmet eden bu taşeron hainler, ülkemize diz çöktüremeyecekler, asla bizi iddiamızdan vazgeçiremeyecekler.

100 yıl önce olduğu gibi bugün de; tam bağımsız Türkiye’ye ulaşmak için verdiğimiz mücadeleyi –her şeye rağmen- kazanacak, bizden sonraki nesillere ekonomik kalkınmasını tamamlamış, “öncü ve lider ülke Türkiye” mirasını hep birlikte bırakacağız.

Ziyaret, 8. Öğrencisi Betül HAŞLAK



İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinde görev yapan tüm personeli iş yerlerinde, odalarında ellerindeki karanfillerle ziyaret eden öğrenciler, karşılaştıkları polis memurlarına duygu ve düşüncelerini içeren mektuplar da bıraktılar.Bayburt İl emniyet müdürü Sezayi ER’i makamında ziyaret eden grup, ülkemizin son yıllarda yaşadığı terör saldırıları karşısında güvenlik güçlerimizin göstermiş oldukları üstün başarı ve performanstan dolayı kendilerine teşekkürlerini sunarak dualarında asker ve polislerimizi unutmadıklarını ifade ettiler. Öğrencileri makamında kabul eden ER, memnuniyetini ifade ettikten sonra kendilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Ülkemizin daha da büyümesini, gelişmesini isteyen herkesin çok okuması gerktiğini, bilgili, kültürlü ve donanımlı bir şekilde eğitim kurumlarını tamamlamasını ifade ettikten sonra tüm insanlığa karşı (hainler hariç) sevgi, şefkat ve saygıyla yaklaşmamız hususunu hatırlattı. Okul müdürü Ali AKTAŞ ise; kısa bir söre önce şehrimizdeki yeni görevine başlayan emniyet müdürümüze ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi iletmekle birlikte; tüm emniyet teşkilatımıza, ülkemizin küresel şer odaklarına karşı verdiği başarılı, onurlu ve kararlı mücadelesi ve mücahedesi için şükranlarımızı arz ediyoruz. Millet olarak şehitlerimize vefa borcumuz var, onların hak olan davasını ilelebet sürdüreceğiz. Bu hissiyat ile çocuklarımızı yetiştiriyor ve yarınlara hazırlıyoruz.Biz inanıyoruz ki batı(ı)l güçlere hizmet eden bu taşeron hainler, ülkemize diz çöktüremeyecekler, asla bizi iddiamızdan vazgeçiremeyecekler.100 yıl önce olduğu gibi bugün de; tam bağımsız Türkiye’ye ulaşmak için verdiğimiz mücadeleyi –her şeye rağmen- kazanacak, bizden sonraki nesillere ekonomik kalkınmasını tamamlamış, “öncü ve lider ülke Türkiye” mirasını hep birlikte bırakacağız.Ziyaret, 8. Öğrencisi Betül HAŞLAK ’ın tüm polis kuvvetlerimize hitaben yazdığı mektubu seslendirmesiyle devam etti. Öğrenciler ayrıca kendi elleriyle hazırladıkları ebru üzeri hat çalışmasını (besmele-i şerif) Bayburt Emniyet Müdürümüze hediye olarak takdim ettikten sonra makamdan ayrıldılar.