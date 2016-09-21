14 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

İlk Öğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet İlk Okulu’nda tören düzenlendi.

Üç aylık tatil süresinin ardından 2016- 2017 Eğitim ve Öğretim sezonu ilk ders zilinin çalmasıyla bugün başladı. Cumhuriyet İlk Okulu’nda düzenlenen eğitim yılı açılış törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkan Vekili Cemil Polat, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören öncesinde Cumhuriyet İlk Okulu birinci sınıf öğrencileri Türker Kalaycı ve Semin Yumak Vali İsmail Ustaoğlu’na çiçek takdim etti.Törende yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, okulların açıldığı ilk haftanın ilköğretim haftası olarak kutlandığını ifade ederek Bayburt genelinde bin 300 personel ve 14 bin 500 öğrenciyle yeni eğitim ve öğretim sezonuna başladıklarını söyledi. Velilerden, çocuklarının eğitimleri konusunda içlerini ferah tutmalarını isteyen İl Milli Eğitim Müdürü Çağlayan, “Onları en iyi şekilde yetiştirmek için öğretmeniyle, yöneticisiyle, velisiyle hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Amacımız bilgiyi aktarmak değil bilgiye ulaşmanın yollarını göstermektir. Bilgiyi araştıran, bulan, paylaşan ve teknolojiyi kullanan, dinamik, özgüvenli, sağlıklı bir nesil yetiştirmektir gayemiz.” dedi.Okulun insanın yetiştirildiği en önemli yer olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Çağlayan, “Okullar aynı zamanda uygarlığın geliştiği yerlerdir. Bu nedenle eğitilmemiş toplumlar uygar olamazlar, gelişemezler ve ayakta kalamazlar.” diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan, öğrencilere nasıl başarılı olabilecekleri konusunda tüyolar vererek başarının ancak düzenli çalışmayla elde edilebileceğine vurgu yaptı.Vali İsmail Ustaoğlu ise üç aylık tatilin ardında yeni eğitim öğretim sezonunun bugün itibariyle başladığını ifade ederek, “Bu eğitim ve öğretim sezonumuzun inşallah hem çocuklarımız hem velilerimiz hem de ilimiz açısında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün itibariyle ders zili çalmış bulunuyor. Tatilin ardından artık ders çalışma zamanı geldi. Bundan böyle geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın; öğretmenlerimizin nezaretinde, velilerimizin desteği ve iyi bir eğitimle bu eğitim öğretim yılının ilimiz açısından son derece güzel geçeceğine inanıyorum.” diye konuştu.Konuşmasının bir bölümünde FETÖ’nün darbe girişiminden bahseden Vali İsmail Ustaoğlu, “Tabi ki çocuklarımız bunun pek farkında değiller. Ama biraz önce milli eğitim müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yeni eğitim yılı kılavuzunda bu konunun gayet güzel bir şekilde işlendiğini gördüm. Bu gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 15 Temmuz darbe girişiminin hatırlatılması ve bunun bilincinde olmalarının sağlanması bu bakımdan çok önemli. Bu konuda öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza emanet edeceğimiz demokrasimizin ne kadar erdemli bir yönetim biçimi olduğunun bilinmesi diğer yandan çok önemli olan başka bir konu. Çocuklarımıza bunların anlatılması, öğretilmesi ve bu bilinçle yetişmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Cumhuriyet İlk Okulu ve diğer okullardan bazı öğrenciler şiirler okuyarak ve gösterilerini sundu. Vali İsmail Ustaoğlu törenin ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirerek öğrencilere sergide yer alan resimlerle ilgili bilgiler verdi.