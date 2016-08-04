139 kişi görevden uzaklaştırıldı, 33 kişi tutuklandı bir kişide gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Bayburt’ta çeşitli kamu kurumlarından 139 kişi görevden uzaklaştırılırken, 33 kişi tutuklandı bir kişide gözaltında.

02.08.2016 tarihinde Bayburt Valiliği internet sitesinden yapılan açıklamada 16 Temmuz’dan bu yana 38’si emniyet mensubu, 24’ü üniversite personeli, 59’u İl milli eğitim, 1’i defterdarlık, 2’si Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 1’i Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 1’i Mahalli İdareler İl Müdürlüğü, 5’i Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 1’i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 5’i Polis Meslek Yüksek Okulu, 1’i İl Özel İdare, 4’ü Halk Sağlığı Müdürlüğü, 3’ü Sağlık İl Müdürlüğü, 11’i İl kamu Hastaneleri, 14’ü İl Müftülüğü ve 3’ü adliye personeli toplam 173 kamu personeli hakkında işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinden 2’si adliyeden, 1’i Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 1’i Mahalli İdareler İl Müdürlüğü, 4’ İl Emniyet Müdürlüğü, 11’i İl milli eğitim Müdürlüğü, 6’sı İl Müftülüğü, 1’i Polis Meslek Yüksek Okulu ve 7’si Bayburt Üniversitesi olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken Bayburt üniversitesinden 1 kişide gözaltına alındı.