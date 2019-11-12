Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ etkinliği kapsamında ülke çapında 11 milyon fidan toprakla buluşurken, Bayburt'ta 7 noktada fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Kavacık Köyü'nde düzenlenen törene Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Sayın Fetani Batal, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, siyasi parti ve Stk temsilcileri, kamu kurumlarının amir ve personeli, öğrenciler, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte protokol konuşmalarının ardından 120 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 saat süren dikimin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte ayrıca belediyemiz tarafından yöresel bir çorbamız olan Kavut Çorbası ikramı yapıldı.

"11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor" etkinliği ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinde çevre duyarlılığını artırmak ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusunda vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebe karşılık vermek amaçlanıyor. Ağaçlandırma etkinliği ile bir yandan toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken diğer yandan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya duyurulması ve dikkatlerin ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekilmesi hedefleniyor.