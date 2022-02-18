104. yıl programı kapsamında bilgi yarışması yapıldı

BİLGİ YARIŞMASININ KAZANANI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası ‘Bayburt’ Konulu Bilgi Yarışması finali kıran kırana rekabete sahne oldu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bayburt Fen Lisesi öğrencileri ter döktü.

Öğrencilere Bayburt’un tarihi, kültürel öğeleri, edebiyatı ve coğrafi özellikleri hakkında 20 adet sorunun yöneltildiği yarışmada elde ettiği 180 puanla Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken 170 puan alan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi arasındaki eşitliği bozmak için yedek sorulara başvuruldu. 5. yedek sorunun ardından ise soruyu doğru yanıtlayan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinciliği, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın sonunda öğrencilere ödüllerini Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı takdim etti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Pekmezci, “Bugün burada Bayburt konulu Liseler Arası Bilgi Yarışmamızı izledik. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, burada görev alan bütün arkadaşlarımıza ve Milli Eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Bayburt’umuzun kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun diyorum” İfadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise “Bugün burada çok güzel bir yarışmaya tanık olduk. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve İl Genel Meclisi Başkanı Yardımcı birinci, ikinci ve üçüncü olan liselere kupalarını ve ödüllerini takdim etti. Dereceye giren öğrencilere kupalarının yanı sıra kalem ve hediye çeki verilirken diğer katılımcı okullar ve yarışmada görevli öğretmenlere kalem hediye edildi.

Program ödül töreninin ardından sonra erdi.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Türkiye Kamu Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serdar Salık, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.