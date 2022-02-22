104. kurtuluş yılı etkinliklerinde muhteşem final

Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü etkinlikleri Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Kurtuluş Gecesi ile sona erdi.

BAYBURTGÜNDEM- Sunuculuğunu Talat Saka’nın yaptığı oldukça yoğun ilgi gören gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Burada açılış konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bugün bir kurtuluş gecesindeyiz. Gündüzki programlarımızın ardından şuanda son programımızı sizlerle beraber yapıyoruz. Umuyoruz ki bu programda özellikle gençleri biraz daha mutlu ederiz umuduyla güzel bir gece geçirmenizi temenni ediyor, Hepinize iyi geceler ve iyi eğlenceler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise “Biz Bayburtlular olarak Anadolu coğrafyasında haklı bir gururu taşıyoruz. Kop Dağlarında Ruslara karşı verdiğimiz mücadele ve müdafaa dünya tarihini değiştiren önemli olaylardan bir tanesidir. Bu manada Türkiye’de çeşitli kurtuluş etkinlikleri yapılmakta. Ama Bayburt’taki kurtuluş etkinlikleri haklı bir gururu yaşatıyor. Bu akşamda bu güzel ortamda sizlerle birlikteyiz. Gecemizi hazırlayan, emek veren belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden kurtuluşunu anlatan Temsili Tablo oyunu sahnelendi.

Oyunun ardından Bayburt Belediyesi’nin altyapısını oluşturmak için çalışmalarına devam ettiği Konservatuarın hazırlamış olduğu Veteran Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Başkan Pekmezci’nin seslendirdiği şiirle sahneye çıkan ekip Bayburt barlarının en güzel örneklerini sergiledi. Bar ekibinin oyunlarının bir bölümüne Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de eşlik etti. Vali Epcim performansıyla alkış topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Ekrem Hatipoğlu, Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Görgülü, Osman Hatipoğlu, Nasip Akyüz, Burak Akkoyunlu, Kemal Bayramoğlu, Selami Akçay ve Ahmet Kocanumanoğlu’ndan oluşan ekibe teşekkür ederek gece anısına çiçek takdim eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı konuşmada “Veteranın anlamı yaşlı kurt demek. Bu yaşlı kurtlar bize halk oyunlarının en güzel örneklerini sundular. Bizim buradaki temel amacımız Bayburt Belediyesi olarak ilerleyen zaman diliminde halk oyunları, halk müziği, tiyatro gibi çeşitli etkinliklere alt yapı oluşturmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah halk oyunlarını otantik ve değişmemiş şekliyle geleceğe taşıyacağız.” dedi.

Halk Oyunları Ekibinin gösterisinin ardından il çapındaki ilkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmada 1. olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Feyza Karahan, 2. olan Şehit Recep Eşiyok İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Kelleci ve 3. olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Ömer Silsüpür’e ödülleri Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sonrası Bayburt Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Tamamı belediye personeli olan ve Kurban Çil, Sefa Bozkuş, Mesut Çavdar, Süleyman Dündar, Bülent Sol, Halim Şenkal’dan oluşan, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin şefliğini yaptığı koro birbirinden güzel Bayburt türkülerini seslendirdi. Dinleyicileri mest eden koronun performansı tam not aldı. Performansın ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen koro adına Başkan Yardımcısı ve koro şefi Süreyya Türkmenli’ye çiçek takdim etti.

Çiçek takdimi sonrası bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı ve Koro Şefi Süreyya Türkmenli “Bizler bu geceye kısa bir zamanda hazırlandık ama inşallah sizlerin beğenisine mazhar olmuşuzdur. Gerek halk oyunları ekibimize, gerekse koromuza desteklerini esirgemeyen sayın belediye başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra kurtuluş etkinlikleri kapsamında il çapında ortaokullar arasından düzenlenen şiir yarışmasında 1. olan Fatih Ortaokulu öğrencilerinden Beyzanur Kocabaş, 2. olan Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu öğrencilerinden Yiğit Sansu ve 3. olan Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu öğrencilerinden Hatice Dursun’a ödülleri Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun tarafından verildi.

Ödül töreninin ardından temponun bir an olsun düşmediği gecede Anadolu rock tarzında seslendirdiği parçalarla Bayburt ve Türkiye’de bilinirliliği günden güne artan Bayburtlu Sanatçı Mustafa Serkan Yalçın sahnenin adeta tozunu attı. Yalçın, sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Konserin ardından Mustafa Serkan Yalçın’a İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından gecenin anısına çiçek ve plaket takdim edildi.

Gecenin son ödül töreni ise Bayburt’taki liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışması için oldu. Yarışmada 1. olan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Emir Buğra Tepir, 2. olan Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sehersina Durmuş ve 3. olan Bayburt Fen Lisesi öğrencilerinden Livanur Sena Tutar’a ödülleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından takdim edildi.

Daha sonra Türk dünyasının ortak kültür hazinelerinin en büyüğü olan Dede Korkut ve Dede Korkut hikâyelerinde yer alan en meşhur kahraman Bamsı Beyrek’in canlandırıldığı oyun sahnelendi. Bamsı Beyrek’in 16 yıl boyunca esir kaldığı Bayburt Hisarı’nı fethediş hikâyesinin anlatıldığı oyun ve Dede Korkut’u canlandıran Kurban Çil ile Bamsı Beyrek’i canlandıran Samet Erdaş’ın performansı izleyiciden alkış aldı.

Gecenin sonunda ise katılımcıların sabırsızlıkla beklediği Karadeniz müziğinin yükselen yıldızı ünlü Grup İmera sahne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel duygusal ve hareketli parçalarla salonu adeta yerinden oynatan İmera dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle gençlerin parçalarına horonlarla ve hep bir ağızdan eşlik ettiği İmera Bayburtlulara sürpriz yaparak söylediği Kavurma Koydum Tasa isimli Bayburt türküsü ile jest yaptı.

Daha sonra Bayburtspor taraftar gurubu Gadalar tarafından gruba Bayburtspor forması hediye edildi. Temponun bir an olsun düşmediği gecenin sonunda grup üyelerine İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ve Anzentrum Bayburtspor Başkanı Celil Çalışkan tarafından çiçek ve plaket takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Etkinliklere Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Mhp Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, CHP Bayburt İl Başkanı Memet Sezer, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, stk temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca gecenin sonunda Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, kurtuluş haftası etkinlikleri boyunca gösterdikleri çalışma ve gayretlerinden dolayı personeline teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.