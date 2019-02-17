Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde düzenlenen, ‘Bayburt’un Düşman işgalinden Kurtuluşunun 101. yıl dönümü’ kutlaması yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Samsun Merkez Büyük Camii İmam Hatibi Hamdi Demirbaş tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu.

‘Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü’

Sunuculuğunu Naci Ahıskalıoğlunun yaptığı,Samsun Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 101. yıl kutlama gecesine 60. Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanımız Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bayburt Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Sadi Terzi,Arpalı AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Adnan Bayram, dernek başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda hemşerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali programda yaptığı konuşmasında, “Bu gururu bizlere yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Bizler de inşallah bu vatanı bizlere canları pahasına vatan olarak bırakan ecdadımıza layık torunlar oluruz. Samsun’da yaşayan bütün Bayburtlu hemşerilerimize gecemize hoş geldiniz diyorum. Bu gecenin düzenlenmesinde başta Sayın Valimiz Osman Kaymak olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“Bizleri bu gün bir araya getiren Rabbime hamt ediyorum “

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı konuşmasında, “Şunu unutmamak gerekir ki, şehirlerin hafızaları vardır. İnsanlarda olduğu gibi milletlerin hafızalarını şehirlerinin hafızaları meydana getirir. Biz Bayburtlular olarak Allah’a sonsuz hamt ediyoruz, bu aziz şehrin hafızası hep güzelliklerle, kahramanlıklarla ve yiğitliklerle doludur. Bayburt ilini nüfusuyla veya yüz ölçümüyle değerlendirenler yanılmak durumundadırlar. Onun için Bayburt’u nüfusuyla ve yüzölçümüyle değerlendirmeyin. Bayburt Anadolu’da Türk tarihi ne kadar kadimse, Bayburt Anadolu’da Türk tarihi ne kadar eskiyse o kadar kadim ve eskidir.”dedi.

Bu mutlu günde beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 65. Hükümet Sağlık Bakanı ve Samsun Milletvekili Ahmet Demircan yaptığı konuşmasında, “Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi Bayburt’un kurtuluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyorum. Ülkemizin birçok ilinden Samsun’a gelerek hep birlikte Samsunlu olduk. Bizler Samsun’u ile Bayburt’u ile Ankara’sı ile Adana’sı ve İstanbul’u ile hep birlikte Türkiye’yiz. Bu güzelim ülkenin vatandaşı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.” dedi.

Hemşerimiz Samsun Valisi Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü’ gecesine hoş geldiniz diyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gecede aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimiz ve ecdadımız sayesinde Türkiye’nin her yerinde huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Allah tüm şehitlerimizi rahmet eylesin. Nice başka gecelerde huzur ve güven içerisinde beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Bundan 101 sene önce dedelerimiz büyük bir kurtuluş savaşı verdiler. Ülkemiz yok edilmek istendi. Düşman güçleri bir araya gelerek ülkemizi bölmek ve parçalamak istediler. Arkadaşlar bu günlere kolay gelinmedi. Ben Tunceli ilinde üç yıl valilik yaptık. Türkiye’nin kurtuluş savaşı devam ediyor. Orada PKK ve FETÖ terör örgütü işbirlikçilerinin işbirliğine şahit oldum.” dedi.

Ülkemizi bölmek isteyenlerin halen daha mücadelesine devam ettiğini ifade eden Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bizim bunlara karşı vereceğimiz en güzel cevap birlik ve beraberliğimizdir. Ülkemizin sevgisinde birleşmek ve beraber olmaktır. Bu geceler de bizlerin birlik ve beraberliğimizi sağlamamıza vesile oluyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi muhafaza eylesin. Ben Bayburt Sancaktepe köyündenim. Samsun Valisi olarak görev yapıyorum. Zaman zaman bu gecelerin sayesinde ve diğer zamanlarda Bayburtlu hemşehrilerimle bir araya geliyorum. Bayburtlular inançlı insanlardır, vatanseverdir. Bayburt’tan hain çıkmaz. Bayburtlular kimseye yük olmadan üreterek ülkesine katkı yapmak isterler. O yönüyle biz Bayburtlular, Bayburtlu olmaktan her daim iftihar ederiz.” diye konuştu.

Ben de bir hemşehriniz olarak Bayburtlu olmaktan onur ve gurur duyuyorum, diyen Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Üniversite okuduğum yıllarda dönem sonlarında Bayburt’ta kaldım ve hatta üniversite son sınıfa kadar traktörle tarlada çalıştım. Üniversiteyi bitirerek Kaymakam olarak atandım. Ülkemizin değişik yerlerinde 25 yıl kaymakam olarak görev yaptım. Ardından Tunceli Valiliği ve ülkemizin çok önemli şehirlerinden biri olan ilkadım şehri, vatansever ve milliyetçi insanların yaşadığı Samsun iline Vali olarak atandım. Buraya ve görev yaptığım her yere hizmet etmekten her daim onur ve gurur duydum. İş için, aş için ilimizden buraya Samsun’a gelmişiz, artık burası bizim vatanımız olmuş.” dedi.

Samsun’un herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Samsun hepimizin ortak paydası. Bizler Bayburt kökenli Samsunlular olmak durumundayız. Samsun’un menfaatleri, geleceği ve huzuru hepimizi ilgilendiriyor. O anlamda Samsun’un değerleriyle bütünleşmemiz lazım. Onun için bizler önce Samsun'un gelişmesi ve kalkınması için gayret edeceğiz. Tabi ki, Bayburt’u unutmayacağız. Bu dernekler bizleri bir araya getiriyor. Dernekler kültürümüzü yaşatıyor. Çocuk atasını bilecek ki, geleceğini planlasın. O anlamda derneklerimiz önemli. Bayburtlular Bayburtluya yakışır bir şekilde yaşayacaklar. Ben Bayburt’un değerleriyle bütünleşmiş tüm Bayburtluyu seviyorum.” şeklinde konuştu.

Bayburtluların bulunduğu ortamda Bayburtluları en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğini söyleyen Valimiz Sayın Osman Kaymak, “Bayburtlular gerçekten vatansever insanlardır. Bu toplantılar kültürümüzü gençlere aktarmamıza vesile oluyor. Lütfen bir araya daha fazla gelelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Daha nice güzel ortamlarda, güzel günlerde buluşmak temennisiyle tekrar hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği binasını derneğe hibe eden Akabe kömürün sahipleri Şemsi Antika ve Nurettin Burak’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

Katkılarından dolayı Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terziye,Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen’e,Arpalı AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur’a,Ankara Bayburt Dernek Başkanı Adnan Bayram’a,Sanatçılara plaket takdimi yapıldı.

Daha sonra halk oyunları ve tiyatro gösterisi sunuldu. Ardından sanatçı Sehlan Burak ve Muhsin Bayburtlu, Bayburt ve çeşitli yörelere ait türküleri seslendirdi.

Ardından Valimiz Sayın Osman Kaymak, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'e plaket hediye etti. Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Adnan Temuçin ve Ankara Gölbaşı-Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Yüksel Kaymak, Valimiz Sayın Osman Kaymak'a Ankara taşından yapılmış bir isimlik takdim etti.

Programın sonunda Valimiz Sayın Osman Kaymak, diğer protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte halay çekerek, günün anısına toplu hatıra fotografı çektirdi.