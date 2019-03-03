Bayburt’un kurtuluşunun 101.Yılı kutlamaları İstanbul Anadolu yakası,Ümraniya Haldun Alagaş spor kompleksinde coşkuyla kutlandı.

İstanbul Anadolu yakası Bayburt İl ve Köy Dernekleri birlik ve beraberlik içinde Bayburt’un kurtuluşunun 101.Yılını coşku içerisinde kutladılar.

Programı Ümraniye Bayburtlular Derneği,Marmara Bölgesi Bayburtlular Derneği,Anadolu yakası Bayburtlular Derneği ve Köy Dernekleri düzenlendiler.Geceye Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Bayburt Vakfı da Destek verdi.

Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Ümraniye Mehteran takımı ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam etti.

Şehitlerimiz için Kuran tilaveti ve dualar edildi.

Gerçekleşen programa İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,26.Dönem Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak,AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Bayburt İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Başkanı Saadettin Sağlam,Anadolu yakası Bayburtlular Dernek Başkanı Lütfü Silo, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, İşadamı Şeref Yazoğlu,İstanbul Bayburtspor Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Bayburtlu muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Gece Bayburtlu Sanatçılar Bünyamin Oraç ,Nuray Şimşek ve Gurup İmera’nın şarkılarıyla devam etti.

Gecede Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam birer selamlama konuşması yaptılar.Konuşmalarında birlik ve beraberliğimize vurgu yapıldı.

Gecenin konuşmaları Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,AK Parti Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım,Bayburt Eski Milletvekili Şahap Kavcıoğlu oldu.