100. Yıl Programı Belli Oldu

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Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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100. Yıl Programı Belli Oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri programı belli oldu.

100. Yıl Programı Belli Oldu
08 Şubat 2018 Perşembe 11:48
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Bu sene program 3 güne yayıldı.  Bayburtluların dolu dolu bir kurtuluş günü yaşamaları adına kültürel etkinliklerden Kop Dağında gerçekleştirilecek olan şehitlere saygı yürüyüşüne,  ata sporu ciritten fener alayına, Muhsin Bayburtlu’nun sunumuyla Anadolu Dernek Tv’den gerçekleştirilecek olan 21 Şubat Kurtuluş Özel Programından Esat Kabaklı konseri ve Bestekar Fırat Kızıltuğ’un “Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya” isimli kitabının tanıtımı, imza günü ve ud taksimine birçok etkinliğin yer aldığı 19-20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan program şöyle:

19 Şubat 2018 Pazartesi

11:00 - Ermeni Mezalimi Konulu Fotoğraf Sergisi (Taşhan)

11:30 - Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret  (Ulu Camii Yanı)

12:00 - Öğlen Namazı Öncesi Mevlid-i Şerif Okunması  (Ulu Camii  -Yakutiye Camii)

18:30 - Muhsin BAYBURTLU 21 Şubat Kurtuluş Özel Programı Anadolu Dernek TV’den Canlı Yayın

 ( Şair Zihni Kültür Merkezi )

20 Şubat 2018 Salı

11:30 - Şehitlere Saygı Yürüyüşü ( Kop Şehitleri Anıtı )

Toplanma Yeri : Cumhuriyet Cad. Askeri Gazino Önü

 14:00 - Cirit Müsabakası  (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

18:30 - Bestekar ve Udi Fırat KIZILTUĞ’un “Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya”İsimli Kitabının Tanıtımı, İmza Günü ve Ud Taksimi  (Öğretmenevi)

19:00 - Kurtuluş Yemeği   (Öğretmenevi)

21 Şubat 2018 Çarşamba

10:45 - Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması  ( Bayburt Ortaokulu Bahçesi )

11:00 - Kurtuluş Gününün Canlandırılması

- Mehteran, Esnaf Sanatkarlar ve Milis Güçleri Öncülüğünde Kurtuluş Yürüyüşü

- 21 Şubat Konulu Okullar Arası Resim, Kompozisyon ve Şiir Yarışması Ödül Töreni

- Halk Oyunları Gösterisi

- Mehteran Gösterisi

  (Bayburt Ortaokulu Önü)

18:30 - Fener Alayı Geçişi

Başlangıç Noktası             : Taş Köprü Mevkii Dörtyol Kavşağı

 Varış Noktası                    : Merkez Spor Salonu

19:00 - Konser ( Merkez Spor Salonu )

- Halk Oyunları Gösterisi

- Esat KABAKLI Konseri

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