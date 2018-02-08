100. Yıl Programı Belli Oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri programı belli oldu.
Bu sene program 3 güne yayıldı. Bayburtluların dolu dolu bir kurtuluş günü yaşamaları adına kültürel etkinliklerden Kop Dağında gerçekleştirilecek olan şehitlere saygı yürüyüşüne, ata sporu ciritten fener alayına, Muhsin Bayburtlu’nun sunumuyla Anadolu Dernek Tv’den gerçekleştirilecek olan 21 Şubat Kurtuluş Özel Programından Esat Kabaklı konseri ve Bestekar Fırat Kızıltuğ’un “Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya” isimli kitabının tanıtımı, imza günü ve ud taksimine birçok etkinliğin yer aldığı 19-20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan program şöyle:
19 Şubat 2018 Pazartesi
11:00 - Ermeni Mezalimi Konulu Fotoğraf Sergisi (Taşhan)
11:30 - Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret (Ulu Camii Yanı)
12:00 - Öğlen Namazı Öncesi Mevlid-i Şerif Okunması (Ulu Camii -Yakutiye Camii)
18:30 - Muhsin BAYBURTLU 21 Şubat Kurtuluş Özel Programı Anadolu Dernek TV’den Canlı Yayın
( Şair Zihni Kültür Merkezi )
20 Şubat 2018 Salı
11:30 - Şehitlere Saygı Yürüyüşü ( Kop Şehitleri Anıtı )
Toplanma Yeri : Cumhuriyet Cad. Askeri Gazino Önü
14:00 - Cirit Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)
18:30 - Bestekar ve Udi Fırat KIZILTUĞ’un “Kop Dağı’ndan Birinci Ordu’ya”İsimli Kitabının Tanıtımı, İmza Günü ve Ud Taksimi (Öğretmenevi)
19:00 - Kurtuluş Yemeği (Öğretmenevi)
21 Şubat 2018 Çarşamba
10:45 - Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması ( Bayburt Ortaokulu Bahçesi )
11:00 - Kurtuluş Gününün Canlandırılması
- Mehteran, Esnaf Sanatkarlar ve Milis Güçleri Öncülüğünde Kurtuluş Yürüyüşü
- 21 Şubat Konulu Okullar Arası Resim, Kompozisyon ve Şiir Yarışması Ödül Töreni
- Halk Oyunları Gösterisi
- Mehteran Gösterisi
(Bayburt Ortaokulu Önü)
18:30 - Fener Alayı Geçişi
Başlangıç Noktası : Taş Köprü Mevkii Dörtyol Kavşağı
Varış Noktası : Merkez Spor Salonu
19:00 - Konser ( Merkez Spor Salonu )
- Halk Oyunları Gösterisi
- Esat KABAKLI Konseri
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