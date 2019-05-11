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100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma Seferber oldu,Aramalar devam ediyor.

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma Seferber oldu,Aramalar devam ediyor.
11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:01
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Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken dün Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

              Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 110 kişilik Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Trabzon, Bayburt, Rize ve çeşitli illerden bölgeye gelen ekiplerde yer alan dağcılar, düşme olayının yaşandığı bölgeden sarkıtılan iplerle arama yapıyor.

Dalgıçlar ise uçurumun alt bölgesindeki dere ve civarını tarıyor.

Çalışmalar sırasında dağcılar, Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodunu bulunduğu yerden aldı.

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