 ﻿
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
0
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
0
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
Vali Pehlivandan Samsun valisine ziyaret
0
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
banner399

10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.

Bayburt Üniversitesi 10. Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın son günü, bilim, kültür ve müzik etkinliklerine sahne oldu. Gün içinde, Mühendislik Dekanları Konseyi toplantıları, Geleneksel Dede Korkut Ödülleri Töreni ve Konser düzenlendi.

10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:59
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
İlgili Galeriye Git

Bayburt Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 35. Mühendislik Dekanları Konseyi toplantılarının ilk günü için bir araya gelen Dekanlar, Konseyin faaliyetleri ve mühendislik eğitiminde yeni eğilimleri içeren sunumlar yaptı. Toplantının açış oturumuna, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman ile birlikte Konsey temsilcisi Dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Konsey toplantılarının ardından 2. Ve 3. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri takdim törenine geçildi. 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende, beş kategoride ödül verildi. 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri Bilim kategorisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Bilge Adam kategorisinde Rasim Özdenöner, Sanat kategorisinde Prof. Dr. Uğur Derman, Edebiyat kategorisinde Cihan Aktaş ve Türk İslam Coğrafyasına Hizmet kategorisinde Yunus Emre Enstitüsü ödüle layık görüldü. 3. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri töreninde ise, Bilim kategorisinde Prof. Dr. Ş. Teoman Durali, Bilge Adam kategorisinde Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Sanat kategorisinde Fırat Kızıltuğ, Edebiyat kategorisinde Cihan Aktaş ve Türk İslam Coğrafyasına Hizmet kategorisinde AFAD’a ödül takdim edildi. Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Günün son etkinliğinde ise, Konukevi önünde Serkan Aydın ve Buğrahan Denizoğlu konser verdi. Konser boyunca çalan şarkılar eşliğinde eğlenen öğrenciler, bazı parçalara hep bir ağızdan eşlik etti. 

10. yıl etkinlikleri, Konukevinde düzenlenen yemek organizasyonu ile sona erdi.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ Üzerine Düşüncelerini Paylaştı
Sonraki Haber
TUBİTAK BAŞKANI MANDAL, 2023 VİZYONLARINI ANLATTI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.