1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

1 Mayıs Mesajı Güvenlik-iş Sendikası Bayburt İl Başkanı Ali SAYINER, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,

İşçi ve emekçilerin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

SAYINER, emekleri ve alın terleriyle, ülkenin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavrın, demokrasinin gelişmesi bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışanların sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları gibi konulara öncelik verilmesini belirten SAYINER, mesajında şunları kaydetti:

"Çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunların da, emekçilerimiz, sendikalarımız, işverenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz arasında karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle çözülebileceğine inanıyorum.

Bu anlayışın tüm kesimlerce benimsenmesi, çalışanlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında mesafe alınmasının kolaylaşmasını da beraberinde getirecektir.

"1 Mayıs; barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin dayanışma günüdür. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak, bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."