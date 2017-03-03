1. DOKAP Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Trabzonda Toplandı

15 Kasım 2016 tarihinde kurulan, Kurucu ve 2017 Dönem Başkanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesinin yürütmekte olduğu DOKAP Üniversiteler Birliğinin 1. Üst Kurul Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

1. DOKAP Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Trabzonda Toplandı
Toplantıya; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali KASAP, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet COŞKUN, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk ÖZKUTLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın ASAN, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem YÜCE, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Stratejik Planlama Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asım ÖREM, DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU ve Genel Sekreter Yardımcısı Tolgahan KÖKEN katıldı.
Toplantıda Birliğin 2017 yılı faaliyet planlaması gerçekleştirildi.
 
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