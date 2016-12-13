VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN, ‘DAHİ BELLEĞE’ YAKIN İLGİ

Vali İsmail Ustaoğlu, çeşitli kurumları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı tek bakışla elektrik iletim hattı direklerini projelendirip, maket haline getirebilen Mikail Türk’ün projeleri akıllara helikopterle şehirler üzerinde yaptığı turların ardından hafızasına kaydettiği görüntüleri kağıda birebir aktaran 'Dahi Bellek' İngiliz sanatçı Stephen Wiltshire’ı getirdi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu Bayburt Şubesi, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ve Karayolları 106’ıncı Şube Şefliği’ni ziyaret etti.Ziyaretlerine M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan başlayan Vali İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural’la birlikte kurum müdüründen bilgi aldı.Vali İsmail Ustaoğlu buranın ardından Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu Bayburt Şubesi’nde Baro Başkanı Serkan Pekmezci ve baro üyeleriyle bir araya geldi. Baro çalışmaları hakkında Baro Başkanı Pekmezci ve üyelerden bilgi alan Vali Ustaoğlu daha sonra Aras EDAŞ İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti.Aras EDAŞ Bayburt İl Koordinatörü Mete Karslıoğlu’ndan kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, burada kurumun sosyal sorumluluk projesi kapsamında desteklediği Mikail Türk’ün (23) projelerini inceledi.Vali İsmail Ustaoğlu’na, Türk’e ‘Öğrenilebilir Mental Bozukluk’ tanısı konulduğu bilgisini veren Koordinatör Karslıoğlu, Türk’ün elektrik iletim hattı direklerine özel ilgisi bulunduğunu ve bir bakışta direkleri projelendirip, maket haline getirebildiğini anlattı. Kurumun hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesiyle hastalığın belirtilerini azami ölçüde hafifletmeye çalıştıklarını ve ilerleyen günlerde Türk’ün projelerinden bir sergi açmayı düşündüklerini de sözlerine ekleyen Karslıoğlu, “Çizimini yaptığı projelerde kesinlikle kurşun kalem kullanmayı kabul etmiyor. Tüm çizimlerini tükenmez kalem kullanarak yapıyor. Kurşun kalemle yaptığı çizimlerde hata olabileceğini ve bu durumda tekrar silmesi gerektiğini söylüyor. Projelerini hatasız çizmek için tükenmez kalem kullanıyor.” dedi.Mikail Türk’ün projelerini bir süre inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Aras EDAŞ İl Koordinatörü Mete Karslıoğlu ve Proje Koordinatörü Feyza Bozdağ’a sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla teşekkür ederek, Türk’ün hayata geçireceği projelerde de destek olacağını söyledi.Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra Karayolları 106’ıncı Şube Şefliği’nde yaptığı incelemelerle ziyaretlerini noktaladı.