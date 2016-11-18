VALİ İSMAİL USTAOĞLU VE HANIMEFENDİ, BAYBURTLU KADINLAR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu, Hanımefendi Şenay Ustaoğlu’yla birlikte Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU VE HANIMEFENDİ, BAYBURTLU KADINLAR DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
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Dernek Başkanı Leyla Karabulut’tan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, dernek merkezinde kadın kursiyerler tarafından yapılan çini ve ehram ürünlerini inceledi.
Derneğin hayata geçirdiği projelerle kadınların becerilerini geliştirebileceklerini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu gibi projelerle Bayburtlu kadınların sosyal hayat içerisinde yer almaları son derece güzel bir durum.” dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu daha sonra dernek binasında bulunan bölümleri inceleyerek, merkezde hazırlanan yöresel yemeklerden tattı.
Son olarak derneğin yeni merkezinde incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu ve Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Dernek Başkanı Leyla Karabulut’a teşekkür ederek ziyaretlerini noktaladı.
 
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