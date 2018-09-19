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Vali Ali Hamza Pehlivan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan göreve yeni başlayan Tapu Müdürü İlhan Sağlam ile Kadastro Müdürü Muhammed Mahmut Kahveciye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerini ziyaret etti.
19 Eylül 2018 Çarşamba 14:02

Şingah Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde bulunan kurum binasına gelişinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Tapu Müdürü İlhan Sağlam ve Kadastro Müdürü Muhammed Mahmut Kahveci tarafından karşılanan Vali Pehlivan ziyareti öncesinde binada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Buranın ardından Tapu Müdürlüğü’ne geçen Vali Pehlivan, Sağlam’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Pehlivan, ziyaret ettiği Sağlam’dan brifing alarak çalışmalarında başarılar diledi. Kendisine eşlik eden heyetle daha sonra Kadastro Müdürlüğü’ne geçen Vali Pehlivan Kadastro Müdürü olarak atanan Muhammed Mahmut Kahveciye hayırlı olsun dileklerinde bulundu, çalışmalar hakkında brifing alarak başarılar diledi.

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