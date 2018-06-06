Tamamlandığında 5 bin 700 hektar tarım alanının modern sistemlerle sulanmasını sağlayacak Kırklartepe Barajı’da yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandı. Vali Pehlivan, Saruhan (Haho) Deresi üzerinde devam eden çalışmalar hakkında DSİ 225. Şube Müdürü Recep Ergen ile yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında ilgililerle bir takım değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan baraj inşaatı alanını gezdi.

Vali Pehlivan alandaki incelemelerinin ardından şantiye alanında kurulu kontrolörlük merkezine geçerek ilgililerden brifing aldı. Ziyareti anısına ziyaretçi defterini de imzalayan Vali Pehlivan Kırklartepe Barajı’nın bölge insanı tarafından uzun zamandır beklenen bir yatırım olduğunu kaydetti.



Vali Pehlivan, barajın temelinin 2017 yılında atıldığını ve gelinen aşamada yüzde 30’luk fiziki gerçekleşme sağlandığını dile getirerek, “Barajın maliyeti sulama kanalları hariç 75 milyon TL. Tamamlanıp sulama hatlarının da inşa edilerek hizmete alınması ile bölgede 5 bin 700 hektar tarım arazisi suyla buluşacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre gövde yüksekliğine sahip olarak inşa edilen, yaklaşık 20 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda, yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Depo ulaşım yolları ve gövde sıyırma kazıları dahil toplam 2 milyon metreküp kazının yapıldığı barajın tamamlanıp, sulama projesinin de hizmete alınması ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt’un tarım arazilerinin su ile buluşturulması açısından son derece önemli olan projenin 2019 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor.” dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a incelemeleri sırasında Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürü Recep Ergen, Kontrol Mühendisi Halil İbrahim Özoğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.