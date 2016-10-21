TEŞVİK PAKETİNİN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve girişimciler Yeni Teşvik Paketi’ni masaya yatırdı.

Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İbrahim Yumak, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve girişimciler katıldı.Vali İsmail Ustaoğlu toplantı açılışında yaptığı konuşmada, yeni teşvik paketi kapsamında Bayburt’ta neler yapılabileceğiyle ilgili olarak fikir alışverişinde bulunmak ve OSB’nin değerlendirmesini yapmak istediğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Yeni Teşvik Paketi’nin Bayburt açısından ciddi anlamda umut vaat ettiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “ Bundan sonraki süreçte paket kapsamında hangi sektörler ilimiz açısından önem arz edebilir? Özellikle de direkt istihdam ve nüfus kaybı açısından hangi sektörler burada ön planda olursa bizim için faydalı olur? Ve başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bizim mevcut potansiyelimize yönelik neler yapılabilir bunları değerlendirmek istiyoruz.” dedi.Konuşmasına OSB hakkında yaptığı açıklamalarla devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, OSB altyapı çalışmalarının kısa bir süre sonra tamamlanıp teşvik paketiyle tam uyumlu hale geleceğine dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıl Bayburt’un şahlanış yılı olacak diye düşünüyorum. Çünkü paket açıklanır açıklanmaz gerek telefonlarla gerek bizleri ziyaret ederek paket kapsamında yatırım yapmak isteyenler bizimle görüşmek istediler.” şeklinde konuştu.Yatırım konusunda ince eleyip sık dokuyacaklarını da sözlerine ekleyen Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Gelecek olan girişimcilerin süreç takvimiyle, yönetim anlayışıyla, şirket bilançosuyla neler yapacağını bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Bu tip yerlerde hemen bazı sıkıntılar devreye giriyor, yatırımcı başında sizden arsayı alıyor tahsis yapıldıktan sonra hiçbir iş yapmıyor. Tahsisi kaldırdığınızda ise olayı mahkemeye götürmeye çalışıyor. Onun için biz ilimize katma değer katacak sektörleri baz alabiliriz. İstihdamı ve geriye dönük bilançosu ve iş kapasitesiyle güçlü olan yatırımcılara öncelik verebiliriz. Ama en önemlisi de mali pozisyon anlamında referansı güçlü firmalar bizim için tercih sebebi olacak diye düşünüyorum.”Teşvik Paketi kapsamında Bayburt’a 32 yerel firmanın yatırım yapmak için girişimde bulunduğunu bildiren OSB Müdürü Mete Emir il dışından yatırım için çok ciddi bir talep olduğunu söyledi. OSB Müdürü Mete Emir Bayburt dışından ağırlıklı olarak tekstil firmalarının yatırım yapmak istediklerini ve büyük bir tekstil firmasının Bayburt’a yatırım yapma hazırlığı içerisinde olduğunu bildirdi. Emir, paket kapsamında girişimde bulunan firmaların bu yatırımlarını gerçekleştirmeleri durumunda en az 2 bin kişilik istihdam alanı oluşacağını belirterek, “Bu teşvik paketinden yararlanırken aynı zamanda önceki teşvik paketinden de yararlanmaya devam ediyorsunuz. Diğer bir konu teşvik belgesi alıp Bayburt’a yatırım yaparsanız sigorta işveren payını ödemiyorsunuz. Gelir vergisinde yüzde 90 muafiyetiniz var. Gümrük vergisi ödemiyorsunuz.” diye konuştu.