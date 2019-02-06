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Tavukçuluk işletmesi markalaşma yolunda

Merkez’e bağlı Kurbanpınar Köyü’nde tavuk çiftliği kuran Bayburtlu girişimci Veysel Karani Yerlikaya Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Tavukçuluk işletmesi markalaşma yolunda
06 Şubat 2019 Çarşamba 11:20

Vali Pehlivan, makamında görüştüğü Yerlikaya’dan çalışmaları hakkında bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu. 5 bin metrekare açık alan üzerine kurulu çiftlikte deneme üretimiyle çalışmalara başladıklarını kaydeden Yerlikaya, sürecin son derece olumlu bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, ataks cinsi bin tavukla gerçekleştirilen üretimlerden yüzde 80’lik verim elde edildiğini dile getirdi. Yerlikaya, alınan verimin kendilerini işletmeyi büyütme ve markalaştırma sürecine yönlendirdiğini ifade ederek çalışmaların bu doğrultuda sürdürüldüğünü kaydetti.

Vali Pehlivan ise Bayburt’un özellikle doğal tarım ve hayvancılık faaliyetleri için son derece elverişli olduğunu belirterek köyünde böyle bir girişimde bulunduğu için Yerlikaya’yı tebrik etti. Vali Pehlivan bu ve benzeri yatırımların İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz vasıtasıyla yakından takip edilip devlet teşvikleri hakkında gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapıldığını belirterek, işletmenin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

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